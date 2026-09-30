2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
BT51W/00
Helyet a táncnak
Vidd magaddal a zeneszámaid a zsebedben elférő Bluetooth-hangszóróval. Az aprócska hangszóróval 6 órán át játszhatod le a zenéidet kristálytiszta hangzással, akár maximális hangerővel is. A vezeték nélküli hatótávolság 10 m. Rengeteg helyed marad, hogy végigtáncold a helyiséget.
Bluetooth®
Fehér
Annyira könnyű a maga 90 g-os súlyával, hogy szinte észre sem veszed, hogy nálad van. Az 1,5"-os szélessávú meghajtó kristálytiszta hangzást nyújt akkor is, ha feltekered a hangerőt.
Teljesen feltöltött állapotában az akkumulátor 5 órányi lejátszási időt nyújt. A töltés egyszerű, a mellékelt mikro-USB kábellel legfeljebb 3 órát vesz igénybe.
A Bluetooth-készülékkel való párosítás egyszerű. Csak kapcsold be a hangszórót, és máris párosíthatod. A vezeték nélküli hatótávolság 10 m.
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