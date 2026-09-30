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Gyártás megszűnt

vezeték nélküli hordozható hangsugárzó

BT51W/00

Helyet a táncnak

Vidd magaddal a zeneszámaid a zsebedben elférő Bluetooth-hangszóróval. Az aprócska hangszóróval 6 órán át játszhatod le a zenéidet kristálytiszta hangzással, akár maximális hangerővel is. A vezeték nélküli hatótávolság 10 m. Rengeteg helyed marad, hogy végigtáncold a helyiséget.

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Helyet a táncnak

  • Bluetooth®

  • Fehér

1,5"-os szélessávú hangszóró. Kristálytiszta hang.

Annyira könnyű a maga 90 g-os súlyával, hogy szinte észre sem veszed, hogy nálad van. Az 1,5"-os szélessávú meghajtó kristálytiszta hangzást nyújt akkor is, ha feltekered a hangerőt.

5 órányi lejátszási idő

Teljesen feltöltött állapotában az akkumulátor 5 órányi lejátszási időt nyújt. A töltés egyszerű, a mellékelt mikro-USB kábellel legfeljebb 3 órát vesz igénybe.

Bekapcsolt állapotban a Bluetooth párosításra kész

A Bluetooth-készülékkel való párosítás egyszerű. Csak kapcsold be a hangszórót, és máris párosíthatod. A vezeték nélküli hatótávolság 10 m.

Műszaki adatok

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.