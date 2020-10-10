2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Erőteljesebb hangzás kedvencei számára
Fedezze fel újra kedvenc albumait. Ez a karcsú mikrorendszer 70 wattnyi gazdag hangzást biztosít, hogy nyugodtan élvezhessen mindent a klasszikus lemezektől kezdve legújabb lejátszási listájáig. A Bass Reflex hangszórók erőteljes mélytónusokkal javítják a hangzást.
Bluetooth
CD, MP3-CD, USB, FM
DAB+
5.0
5-ből
1
Vélemény
100%
ajánlja ezt a terméket
BonSky
10/10/2020
Polska
Bardzo dobra jakość dźwięku
Bardzo dobra jakość dźwięku jak za te pieniądze. Muzyka z USB, bluetooth lub CD gra super. Bas schodzi dość nisko. Wieża jest używana przez córkę dość intensywnie - praktycznie nie stygnie. Naprawdę bardzo polecam, szczególnie dla młodzieży.
Előnyök
Jakość dźwięku
Hátrányok
Brak
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: BTB2570 Mikrowieża
Használat dátuma 2019-10-10
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: BTB2570 Mikrowieża
Használat dátuma 2019-10-10