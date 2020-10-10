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Gyártás megszűnt

Mikro zenei rendszer

BTB2570/12

5

| (1) Vélemény | 100% ajánlja ezt a terméket

Erőteljesebb hangzás kedvencei számára

Fedezze fel újra kedvenc albumait. Ez a karcsú mikrorendszer 70 wattnyi gazdag hangzást biztosít, hogy nyugodtan élvezhessen mindent a klasszikus lemezektől kezdve legújabb lejátszási listájáig. A Bass Reflex hangszórók erőteljes mélytónusokkal javítják a hangzást.

Összes előny megtekintése

Erőteljesebb hangzás kedvencei számára

  • Bluetooth

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • DAB+

70 W maximális kimeneti teljesítmény

USB. Zenei készülékek azonnali csatlakoztatása.

Kétutas, Bass Reflex hangszórók. Telt, erőteljes mélyhangok.

Műszaki adatok

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Értékelések

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5.0

5-ből

1

Vélemény

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

10/10/2020

Polska

Polska

Bardzo dobra jakość dźwięku

Bardzo dobra jakość dźwięku jak za te pieniądze. Muzyka z USB, bluetooth lub CD gra super. Bas schodzi dość nisko. Wieża jest używana przez córkę dość intensywnie - praktycznie nie stygnie. Naprawdę bardzo polecam, szczególnie dla młodzieży.

Előnyök

Jakość dźwięku

Hátrányok

Brak

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: BTB2570 Mikrowieża

Használat dátuma 2019-10-10

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: BTB2570 Mikrowieża

Használat dátuma 2019-10-10

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.