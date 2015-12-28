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Gyártás megszűnt

Mikro zenei rendszer

BTM1360/12

4.5

| (4) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

Tegye még ütősebbé kedvenc zeneszámait

Hallgassa az okostelefonján található digitális zenét Bluetooth® használatával, vagy játssza le MP3-CD és CD-R/W lemezeit ezen a Philips mikrorendszeren. A Bass Reflex hangsugárzók és a 30 W-os maximális teljesítmény erőteljes basszushangokat, és a szobát megtöltő hangzást biztosítanak.

Összes előny megtekintése

Tegye még ütősebbé kedvenc zeneszámait

  • Bluetooth®

  • USB port a töltéshez

Vezeték nélküli zenestreamelés okostelefonról, Bluetooth® kapcsolattal

Vezeték nélküli zenestreamelés okostelefonról, Bluetooth® kapcsolattal

A Bluetooth® egy stabil és energiahatékony, rövid hatótávolságú, vezeték nélküli kommunikációs technológia. A technológia lehetővé teszi iPod/iPhone/iPad készülékhez, illetve más Bluetooth® készülékekhez - pl. okostelefonokhoz, táblagépekhez, sőt laptopokhoz - történő egyszerű vezeték nélküli csatlakozást. Így könnyen, vezeték nélkül élvezheti kedvenc zeneszámait, illetve a videók és játékok hangját a hangszóróból.

USB Direct az MP3 zene egyszerű lejátszásához

USB Direct az MP3 zene egyszerű lejátszásához

A fájlátvitel teljes körű támogatásának köszönhetően Ön egyszerű módon élvezheti a megnövelt mennyiségű digitális zene által nyújtott kényelmet és szórakozást a beépített USB Direct csatlakozón keresztül.

MP3-CD, CD és CD-R/RW lejátszás

MP3-CD, CD és CD-R/RW lejátszás

Az MP3 rövidítés az „MPEG 1 Audio Layer – 7,6 cm (3")” kifejezést takarja. Az MP3 egy forradalmian új tömörítési technológia, amellyel hatalmas digitális zenei fájlok tized akkora méretre csökkenthetők, hangminőségük radikális romlása nélkül. Az MP3 vált a világhálón használt szabványos hangtömörítési formátummá, amely a hangfájlok könnyű és gyors átvitelét teszi lehetővé.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.5

5-ből

4

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
2
1

28/12/2015

Polska

Polska

Ellenőrzött vevő

W 100% spełnia swoje zadania

Wieża zakupiona została do pokoju córki. Świetnie spełnia swoje zadania, głośniczki 2x15W dają sobie radę i bardzo dobrze sprawdziły się podczas "domówki". Ładny, czysty dźwięk, do wyglądu samej wieży również nie można się przyczepić, prosta, ładna, czarna - bez niepotrzebnej przesady. W obsłudze banalnie prosta. Super paruje się ze smartfonami co ułatwia znacznie słuchanie muzyki. Budzik rewelacyjny, radio co dzień skutecznie budzi dziecko. Do czego mogę sie przypiąć to brak RDS, ale przy tej cenie - no niestety coś za coś.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: BTM1360 Mikrowieża

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: BTM1360 Mikrowieża

28/12/2015

Polska

Polska

Ellenőrzött vevő

W 100% spełnia swoje zadania

Wieża zakupiona została do pokoju córki. Świetnie spełnia swoje zadania, głośniczki 2x15W dają sobie radę i bardzo dobrze sprawdziły się podczas "domówki". Ładny, czysty dźwięk, do wyglądu samej wieży również nie można się przyczepić, prosta, ładna, czarna - bez niepotrzebnej przesady. W obsłudze banalnie prosta. Super paruje się ze smartfonami co ułatwia znacznie słuchanie muzyki. Budzik rewelacyjny, radio co dzień skutecznie budzi dziecko. Do czego mogę sie przypiąć to brak RDS, ale przy tej cenie - no niestety coś za coś.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: BTM1360 Mikrowieża

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: BTM1360 Mikrowieża

02/01/2017

Eesti

Eesti

Ellenőrzött vevő

Hinna ja kvaliteedi suhe paigas

Disain võiks olla parem, rohkem värvivalikuid ja kõike muud. Tooted ei pea ainult musta värvi olema.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: BTM1360 Mikromuusikasüsteem

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: BTM1360 Mikromuusikasüsteem

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  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.