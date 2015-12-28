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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Tegye még ütősebbé kedvenc zeneszámait
Hallgassa az okostelefonján található digitális zenét Bluetooth® használatával, vagy játssza le MP3-CD és CD-R/W lemezeit ezen a Philips mikrorendszeren. A Bass Reflex hangsugárzók és a 30 W-os maximális teljesítmény erőteljes basszushangokat, és a szobát megtöltő hangzást biztosítanak.
Bluetooth®
USB port a töltéshez
A Bluetooth® egy stabil és energiahatékony, rövid hatótávolságú, vezeték nélküli kommunikációs technológia. A technológia lehetővé teszi iPod/iPhone/iPad készülékhez, illetve más Bluetooth® készülékekhez - pl. okostelefonokhoz, táblagépekhez, sőt laptopokhoz - történő egyszerű vezeték nélküli csatlakozást. Így könnyen, vezeték nélkül élvezheti kedvenc zeneszámait, illetve a videók és játékok hangját a hangszóróból.
A fájlátvitel teljes körű támogatásának köszönhetően Ön egyszerű módon élvezheti a megnövelt mennyiségű digitális zene által nyújtott kényelmet és szórakozást a beépített USB Direct csatlakozón keresztül.
Az MP3 rövidítés az „MPEG 1 Audio Layer – 7,6 cm (3")” kifejezést takarja. Az MP3 egy forradalmian új tömörítési technológia, amellyel hatalmas digitális zenei fájlok tized akkora méretre csökkenthetők, hangminőségük radikális romlása nélkül. Az MP3 vált a világhálón használt szabványos hangtömörítési formátummá, amely a hangfájlok könnyű és gyors átvitelét teszi lehetővé.
4.5
5-ből
4
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Barbarka13
28/12/2015
Polska
Ellenőrzött vevő
W 100% spełnia swoje zadania
Wieża zakupiona została do pokoju córki. Świetnie spełnia swoje zadania, głośniczki 2x15W dają sobie radę i bardzo dobrze sprawdziły się podczas "domówki". Ładny, czysty dźwięk, do wyglądu samej wieży również nie można się przyczepić, prosta, ładna, czarna - bez niepotrzebnej przesady. W obsłudze banalnie prosta. Super paruje się ze smartfonami co ułatwia znacznie słuchanie muzyki. Budzik rewelacyjny, radio co dzień skutecznie budzi dziecko. Do czego mogę sie przypiąć to brak RDS, ale przy tej cenie - no niestety coś za coś.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: BTM1360 Mikrowieża
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: BTM1360 Mikrowieża
Arachna
28/12/2015
Polska
Ellenőrzött vevő
W 100% spełnia swoje zadania
Wieża zakupiona została do pokoju córki. Świetnie spełnia swoje zadania, głośniczki 2x15W dają sobie radę i bardzo dobrze sprawdziły się podczas "domówki". Ładny, czysty dźwięk, do wyglądu samej wieży również nie można się przyczepić, prosta, ładna, czarna - bez niepotrzebnej przesady. W obsłudze banalnie prosta. Super paruje się ze smartfonami co ułatwia znacznie słuchanie muzyki. Budzik rewelacyjny, radio co dzień skutecznie budzi dziecko. Do czego mogę sie przypiąć to brak RDS, ale przy tej cenie - no niestety coś za coś.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: BTM1360 Mikrowieża
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: BTM1360 Mikrowieża
vana8
02/01/2017
Eesti
Ellenőrzött vevő
Hinna ja kvaliteedi suhe paigas
Disain võiks olla parem, rohkem värvivalikuid ja kõike muud. Tooted ei pea ainult musta värvi olema.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: BTM1360 Mikromuusikasüsteem
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: BTM1360 Mikromuusikasüsteem