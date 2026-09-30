Tegye még ütősebbé kedvenc zeneszámait

Hallgassa az okostelefonján található digitális zenét Bluetooth® használatával, vagy játssza le MP3-CD és CD-R/W lemezeit ezen a Philips mikrorendszeren. A Bass Reflex hangsugárzók és a 30 W-os maximális teljesítmény erőteljes basszushangokat, és a szobát megtöltő hangzást biztosítanak.