2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
BTM1560/12
Tegye még ütősebbé kedvenc zeneszámait
Hallgassa az okostelefonján található digitális zenét Bluetooth® használatával, vagy játssza le MP3-CD és CD-R/W lemezeit ezen a Philips mikrorendszeren. A Bass Reflex hangsugárzók és a 30 W-os maximális teljesítmény erőteljes basszushangokat, és a szobát megtöltő hangzást biztosítanak.
Bluetooth
CD, MP3-CD, USB, FM
Az audiobemeneti (Audio-in) csatlakoztatás lehetővé teszi a hordozható médialejátszók audiobemeneti tartalmának közvetlen lejátszását. Amellett, hogy a hangrendszer által biztosított kiváló minőségben élvezheti kedvenc zeneszámait, az audiobemenet különösen kényelmessé teszi mindezt azáltal, hogy elegendő a hordozható MP3 lejátszót a hangrendszerhez csatlakoztatnia.
Miután okoskészülékét egyszer már csatlakoztatta, Philips zenei rendszerét felébresztheti a készenléti módból készüléke Bluetooth funkciójával. Ez a Bluetooth forrást is aktiválja, így gyorsan és egyszerűen indíthat zenestreamet – bármikor.
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