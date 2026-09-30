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Gyártás megszűnt

Mikro zenei rendszer

BTM1560/12

Tegye még ütősebbé kedvenc zeneszámait

Hallgassa az okostelefonján található digitális zenét Bluetooth® használatával, vagy játssza le MP3-CD és CD-R/W lemezeit ezen a Philips mikrorendszeren. A Bass Reflex hangsugárzók és a 30 W-os maximális teljesítmény erőteljes basszushangokat, és a szobát megtöltő hangzást biztosítanak.

Összes előny megtekintése

Tegye még ütősebbé kedvenc zeneszámait

  • Bluetooth

  • CD, MP3-CD, USB, FM

30 W RMS maximális kimeneti teljesítmény

Audiobemenet hordozható zenelejátszáshoz

Audiobemenet hordozható zenelejátszáshoz

Az audiobemeneti (Audio-in) csatlakoztatás lehetővé teszi a hordozható médialejátszók audiobemeneti tartalmának közvetlen lejátszását. Amellett, hogy a hangrendszer által biztosított kiváló minőségben élvezheti kedvenc zeneszámait, az audiobemenet különösen kényelmessé teszi mindezt azáltal, hogy elegendő a hordozható MP3 lejátszót a hangrendszerhez csatlakoztatnia.

Mindig aktív Bluetooth készenléti mód az egyszerű újracsatlakozáshoz

Mindig aktív Bluetooth készenléti mód az egyszerű újracsatlakozáshoz

Miután okoskészülékét egyszer már csatlakoztatta, Philips zenei rendszerét felébresztheti a készenléti módból készüléke Bluetooth funkciójával. Ez a Bluetooth forrást is aktiválja, így gyorsan és egyszerűen indíthat zenestreamet – bármikor.

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.