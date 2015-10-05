2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Az otthonába illő hang
Hallgassa otthonában is a hordozható lejátszón lévő zeneszámokat. A Philips Mikro zenei rendszerhez USB Direct és MP3-link is tartozik. A vezeték nélküli Bluetooth hangátvitelt támogató hangrendszer gondtalanul zenehallgatást biztosít az Ön számára.
Bluetooth®
A motoros elülső tolóajtó még vonzóbbá teszi az amúgy is elegáns rendszer küllemét. A stílusos, mégis funkcionális, a lemezt takaró ajtó könnyed függőleges fel és le mozgással reagál a gomb érintésére, amikor csak Önnek kedve van zenei választékának megváltoztatására. Dőljön hátra, és élvezze a dinamikus hangteljesítményt, miközben az átlátszó ablaknak köszönhetően a szeme előtt történik a lemez lejátszása.
A karcsú és sokoldalú kivitelezés tökéletes kombinációjaként a Philips audiorendszerek beleolvadnak lakóterébe. Az audiorendszer alapzata egy állvány, így a rendszer biztonságosan és tetszetősen elhelyezhető bármilyen polcon. A fali rögzítés ugyanazt a rugalmasságot biztosítja az Ön számára, mint a szabadon álló állvány.
Az USB Direct mód segítségével csak csatlakoztatnia kell az USB-eszközt a Philips készülék USB-portjához, és a digitális zenei tartalom közvetlenül a Philips készülékről játszható le.
5.0
5-ből
3
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
markisdg
05/10/2015
Polska
Ellenőrzött vevő
Szczegolnie cenię sobie Bluetooth
Całkiem zgrabna mini wieża. W szczególności cenię sobie funkcję Bluetooth.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: BTM2056 Mikrowieża
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: BTM2056 Mikrowieża
wgrave
05/10/2015
Polska
Ellenőrzött vevő
Szczegolnie cenię sobie Bluetooth
Całkiem zgrabna mini wieża. W szczególności cenię sobie funkcję Bluetooth.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: BTM2056 Mikrowieża
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: BTM2056 Mikrowieża
markispl
24/12/2013
Polska
Bardzo fajna sprytna wieza. Do sypialni w sam raz.
Duza zaleta to bluetooth. Dzięki tej wiezy + smartfonowi mamy w koncu dobre radio internetowe.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: BTM2056 Mikrowieża
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: BTM2056 Mikrowieża