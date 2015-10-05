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Gyártás megszűnt

Mikro zenei rendszer

BTM2056/12

5

| (3) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

Az otthonába illő hang

Hallgassa otthonában is a hordozható lejátszón lévő zeneszámokat. A Philips Mikro zenei rendszerhez USB Direct és MP3-link is tartozik. A vezeték nélküli Bluetooth hangátvitelt támogató hangrendszer gondtalanul zenehallgatást biztosít az Ön számára.

Összes előny megtekintése

A hangzás bűvöletében

Az otthonába illő hang

  • Bluetooth®

A motoros elülső tolóajtó stílust és eleganciát teremt

A motoros elülső tolóajtó stílust és eleganciát teremt

A motoros elülső tolóajtó még vonzóbbá teszi az amúgy is elegáns rendszer küllemét. A stílusos, mégis funkcionális, a lemezt takaró ajtó könnyed függőleges fel és le mozgással reagál a gomb érintésére, amikor csak Önnek kedve van zenei választékának megváltoztatására. Dőljön hátra, és élvezze a dinamikus hangteljesítményt, miközben az átlátszó ablaknak köszönhetően a szeme előtt történik a lemez lejátszása.

A sokoldalú elhelyezés jegyében falra szerelhető

A sokoldalú elhelyezés jegyében falra szerelhető

A karcsú és sokoldalú kivitelezés tökéletes kombinációjaként a Philips audiorendszerek beleolvadnak lakóterébe. Az audiorendszer alapzata egy állvány, így a rendszer biztonságosan és tetszetősen elhelyezhető bármilyen polcon. A fali rögzítés ugyanazt a rugalmasságot biztosítja az Ön számára, mint a szabadon álló állvány.

USB Direct az MP3/WMA formátumú zene lejátszásához

USB Direct az MP3/WMA formátumú zene lejátszásához

Az USB Direct mód segítségével csak csatlakoztatnia kell az USB-eszközt a Philips készülék USB-portjához, és a digitális zenei tartalom közvetlenül a Philips készülékről játszható le.

Műszaki adatok

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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5.0

5-ből

3

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

05/10/2015

Polska

Polska

Ellenőrzött vevő

Szczegolnie cenię sobie Bluetooth

Całkiem zgrabna mini wieża. W szczególności cenię sobie funkcję Bluetooth.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: BTM2056 Mikrowieża

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: BTM2056 Mikrowieża

05/10/2015

Polska

Polska

Ellenőrzött vevő

Szczegolnie cenię sobie Bluetooth

Całkiem zgrabna mini wieża. W szczególności cenię sobie funkcję Bluetooth.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: BTM2056 Mikrowieża

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: BTM2056 Mikrowieża

24/12/2013

Polska

Polska

Bardzo fajna sprytna wieza. Do sypialni w sam raz.

Duza zaleta to bluetooth. Dzięki tej wiezy + smartfonowi mamy w koncu dobre radio internetowe.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: BTM2056 Mikrowieża

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: BTM2056 Mikrowieża

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.