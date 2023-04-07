2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
BTM2325/12
Pihenjen nagyszerű zenével
Hallgassa kedvenc dallamait okostelefonjáról, játssza le Bluetooth kapcsolaton keresztül zenetárát és kedvenc MP3-CD-it ezen a kompakt, univerzális Philips hangrendszeren. A beépített USB töltőcsatlakozón át valamennyi készülékét feltöltheti, az okostelefonoktól kezdve a táblagépekig.
Bluetooth®
CD, MP3-CD, USB, FM
USB port a töltéshez
A motoros elülső tolóajtó még vonzóbbá teszi az amúgy is elegáns rendszer küllemét. A stílusos, mégis funkcionális, a lemezt takaró ajtó könnyed függőleges fel és le mozgással reagál a gomb érintésére, amikor csak Önnek kedve van zenei választékának megváltoztatására. Dőljön hátra, és élvezze a dinamikus hangteljesítményt, miközben az átlátszó ablaknak köszönhetően a szeme előtt történik a lemez lejátszása.
Az MP3 rövidítés az „MPEG 1 Audio Layer – 7,6 cm (3")” kifejezést takarja. Az MP3 egy forradalmian új tömörítési technológia, amellyel hatalmas digitális zenei fájlok tized akkora méretre csökkenthetők, hangminőségük radikális romlása nélkül. Az MP3 vált a világhálón használt szabványos hangtömörítési formátummá, amely a hangfájlok könnyű és gyors átvitelét teszi lehetővé.
4.0
5-ből
1
Vélemény
emilush
07/04/2023
România
PHILIPS BTM 2325/12
Produs bunicel. Functioneaza in toate mediile de redare CD/USB/RADIO/BLUETOOTH,Ca sa functioneze radioul mai bine trebuie agatat de ceva firul de sirma din spate , perdea sau o bucata de aluminiu de la antene vechi de camera. Pentru 15 wati nu se aude tare dar auditia e fara distorsiuni. CD-URILE trebuie sa fie originale spre o ascultare optima.Aparatul poseda ceas si alarma.Utilizare placuta tuturor!
Előnyök
este mic ca si dimensiuni
Hátrányok
nu are radio AM si bass
Ez az értékelés a következőhöz készült: BTM2325 Microsistem muzical
Használat dátuma 2021-04-07
Ez az értékelés a következőhöz készült: BTM2325 Microsistem muzical
Használat dátuma 2021-04-07