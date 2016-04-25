2 év jótállás.
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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Pihenjen nagyszerű zenével
Hallgassa kedvenc dallamait okostelefonjáról, játssza le Bluetooth kapcsolaton keresztül zenetárát és kedvenc MP3-CD-it ezen a kompakt, univerzális Philips hangrendszeren. A beépített USB töltőcsatlakozón át valamennyi készülékét feltöltheti, az okostelefonoktól kezdve a táblagépekig.
30 W
Bluetooth®-os
A fájlátvitel teljes körű támogatásának köszönhetően Ön egyszerű módon élvezheti a megnövelt mennyiségű digitális zene által nyújtott kényelmet és szórakozást a beépített USB Direct csatlakozón keresztül.
Az MP3 rövidítés az „MPEG 1 Audio Layer – 7,6 cm (3")” kifejezést takarja. Az MP3 egy forradalmian új tömörítési technológia, amellyel hatalmas digitális zenei fájlok tized akkora méretre csökkenthetők, hangminőségük radikális romlása nélkül. Az MP3 vált a világhálón használt szabványos hangtömörítési formátummá, amely a hangfájlok könnyű és gyors átvitelét teszi lehetővé.
4.5
5-ből
2
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
stomil
25/04/2016
Polska
Ellenőrzött vevő
Perfekcja
Czysto odtwarza zarówno płyty jak i muzykę ze smartfona przy pomocy bluetuth. Radio też doskonale sobie radzi bez stosowania dodatkowej anteny.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: BTM2335 Mikrowieża
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: BTM2335 Mikrowieża
UtilizatorGL
16/12/2017
România
Updateuri varza.
Cu ultimul update, e varza, nu mai recunoaste USB, butonul de la CD are alt efect... A testat cineva update-ul, inainte de postarea pe site?
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: BTM2335 Microsistem muzical
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: BTM2335 Microsistem muzical