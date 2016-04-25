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Gyártás megszűnt

Mikro zenei rendszer

BTM2335/12

4.5

| (2) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

Pihenjen nagyszerű zenével

Hallgassa kedvenc dallamait okostelefonjáról, játssza le Bluetooth kapcsolaton keresztül zenetárát és kedvenc MP3-CD-it ezen a kompakt, univerzális Philips hangrendszeren. A beépített USB töltőcsatlakozón át valamennyi készülékét feltöltheti, az okostelefonoktól kezdve a táblagépekig.

Összes előny megtekintése

A hangzás bűvöletében

Pihenjen nagyszerű zenével

  • 30 W

  • Bluetooth®-os

USB Direct az MP3 zene egyszerű lejátszásához

USB Direct az MP3 zene egyszerű lejátszásához

A fájlátvitel teljes körű támogatásának köszönhetően Ön egyszerű módon élvezheti a megnövelt mennyiségű digitális zene által nyújtott kényelmet és szórakozást a beépített USB Direct csatlakozón keresztül.

30 W maximális kimeneti teljesítmény

MP3-CD, CD és CD-R/RW lejátszás

MP3-CD, CD és CD-R/RW lejátszás

Az MP3 rövidítés az „MPEG 1 Audio Layer – 7,6 cm (3")” kifejezést takarja. Az MP3 egy forradalmian új tömörítési technológia, amellyel hatalmas digitális zenei fájlok tized akkora méretre csökkenthetők, hangminőségük radikális romlása nélkül. Az MP3 vált a világhálón használt szabványos hangtömörítési formátummá, amely a hangfájlok könnyű és gyors átvitelét teszi lehetővé.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.5

5-ből

2

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
2
1

25/04/2016

Polska

Polska

Ellenőrzött vevő

Perfekcja

Czysto odtwarza zarówno płyty jak i muzykę ze smartfona przy pomocy bluetuth. Radio też doskonale sobie radzi bez stosowania dodatkowej anteny.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: BTM2335 Mikrowieża

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: BTM2335 Mikrowieża

16/12/2017

România

România

Updateuri varza.

Cu ultimul update, e varza, nu mai recunoaste USB, butonul de la CD are alt efect... A testat cineva update-ul, inainte de postarea pe site?

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: BTM2335 Microsistem muzical

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: BTM2335 Microsistem muzical

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.