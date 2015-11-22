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Gyártás megszűnt

Mikro zenei rendszer

BTM2360/12

3.9

| (8) Értékelések

Tegye még ütősebbé kedvenc zeneszámait

Hallgassa az okostelefonján található digitális zenét Bluetooth® használatával, vagy játssza le MP3-CD és CD-R/W lemezeit ezen a Philips mikrorendszeren. A Bass Reflex hangsugárzók drámai basszushangokat nyújtanak, a 70 W-os maximális teljesítmény pedig az erőteljes hangzást biztosítéka.

Összes előny megtekintése

Tegye még ütősebbé kedvenc zeneszámait

  • Bluetooth®

  • USB port a töltéshez

Vezeték nélküli zenestreamelés okostelefonról, Bluetooth® kapcsolattal

Vezeték nélküli zenestreamelés okostelefonról, Bluetooth® kapcsolattal

A Bluetooth® egy stabil és energiahatékony, rövid hatótávolságú, vezeték nélküli kommunikációs technológia. A technológia lehetővé teszi iPod/iPhone/iPad készülékhez, illetve más Bluetooth® készülékekhez - pl. okostelefonokhoz, táblagépekhez, sőt laptopokhoz - történő egyszerű vezeték nélküli csatlakozást. Így könnyen, vezeték nélkül élvezheti kedvenc zeneszámait, illetve a videók és játékok hangját a hangszóróból.

USB Direct az MP3 zene egyszerű lejátszásához

USB Direct az MP3 zene egyszerű lejátszásához

A fájlátvitel teljes körű támogatásának köszönhetően Ön egyszerű módon élvezheti a megnövelt mennyiségű digitális zene által nyújtott kényelmet és szórakozást a beépített USB Direct csatlakozón keresztül.

70 W RMS maximális kimeneti teljesítmény

Műszaki adatok

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3.9

5-ből

8

Értékelések

1

22/11/2015

România

România

Pentru un living de bloc e perfect

Abia l.am primit de o zi, ascult numai la el mizica, inclusiv de pe telefon; am atașat și tv.ul cu mufa jack, se aude puternic(mai ales pe radio ) , clar, își reglează basul și înaltele în fct se volum. E ușor de utilizat si finut. E diferența de sunet(volum mai mare calitate mai buna) intre ce scoate din el (cd radio) și ce primește (bluetooth si audio in, se aud mai incet ) Recomand.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: BTM2360 Microsistem muzical

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: BTM2360 Microsistem muzical

18/03/2016

Polska

Polska

Doskonała jakość i osiągi.

Wieża daje ogromne możliwości mimo niewielkich rozmiarów i niedużego kosztu. Nowoczesny wygląd i bas powalają.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: BTM2360 Mikrowieża

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: BTM2360 Mikrowieża

18/03/2016

Polska

Polska

Doskonała jakość i osiągi.

Wieża daje ogromne możliwości mimo niewielkich rozmiarów i niedużego kosztu. Nowoczesny wygląd i bas powalają.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: BTM2360 Mikrowieża

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: BTM2360 Mikrowieża

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.