2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
BTM2360/12
Tegye még ütősebbé kedvenc zeneszámait
Hallgassa az okostelefonján található digitális zenét Bluetooth® használatával, vagy játssza le MP3-CD és CD-R/W lemezeit ezen a Philips mikrorendszeren. A Bass Reflex hangsugárzók drámai basszushangokat nyújtanak, a 70 W-os maximális teljesítmény pedig az erőteljes hangzást biztosítéka.
Bluetooth®
USB port a töltéshez
A Bluetooth® egy stabil és energiahatékony, rövid hatótávolságú, vezeték nélküli kommunikációs technológia. A technológia lehetővé teszi iPod/iPhone/iPad készülékhez, illetve más Bluetooth® készülékekhez - pl. okostelefonokhoz, táblagépekhez, sőt laptopokhoz - történő egyszerű vezeték nélküli csatlakozást. Így könnyen, vezeték nélkül élvezheti kedvenc zeneszámait, illetve a videók és játékok hangját a hangszóróból.
A fájlátvitel teljes körű támogatásának köszönhetően Ön egyszerű módon élvezheti a megnövelt mennyiségű digitális zene által nyújtott kényelmet és szórakozást a beépített USB Direct csatlakozón keresztül.
3.9
5-ből
8
Értékelések
Florinstanciubz
22/11/2015
România
Pentru un living de bloc e perfect
Abia l.am primit de o zi, ascult numai la el mizica, inclusiv de pe telefon; am atașat și tv.ul cu mufa jack, se aude puternic(mai ales pe radio ) , clar, își reglează basul și înaltele în fct se volum. E ușor de utilizat si finut. E diferența de sunet(volum mai mare calitate mai buna) intre ce scoate din el (cd radio) și ce primește (bluetooth si audio in, se aud mai incet ) Recomand.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: BTM2360 Microsistem muzical
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: BTM2360 Microsistem muzical
katarzyna01
18/03/2016
Polska
Doskonała jakość i osiągi.
Wieża daje ogromne możliwości mimo niewielkich rozmiarów i niedużego kosztu. Nowoczesny wygląd i bas powalają.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: BTM2360 Mikrowieża
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: BTM2360 Mikrowieża
Alive
18/03/2016
Polska
Doskonała jakość i osiągi.
Wieża daje ogromne możliwości mimo niewielkich rozmiarów i niedużego kosztu. Nowoczesny wygląd i bas powalają.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: BTM2360 Mikrowieża
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: BTM2360 Mikrowieża