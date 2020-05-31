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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Tegye még ütősebbé kedvenc zeneszámait
Hallgassa az okostelefonján található digitális zenét Bluetooth® használatával, vagy játssza le MP3-CD és CD-R/W lemezeit ezen a Philips mikrorendszeren. A Bass Reflex hangsugárzók drámai basszushangokat nyújtanak, a 70 W-os maximális teljesítmény pedig az erőteljes hangzást biztosítéka.
Bluetooth
CD, MP3-CD, USB, FM
A digitális hangzásszabályozás lehetővé teszi, hogy a Balanced, Clear, Powerful, Warm és Bright szabályzók programozott beállításának kiválasztásával optimalizálja a különböző zenei stílusok frekvenciatartományait. Az egyes üzemmódok grafikus hangszínszabályzó technológiával automatikusan módosítják a hangkiegyenlítést, és erősítik az adott zenei stílusban leggyakoribb hangfrekvenciákat. A digitális hangzásszabályozás pontosan az éppen játszott zenefajtához igazítja a hangkiegyenlítést, így a lehető legtöbbet hozhatja ki a zenéből.
Az USB port nemcsak zenelejátszásra alkalmas. Az intelligens USB-s tápláláskezelő rendszer 2 A-es gyorstöltést biztosít, amellyel rövid idő alatt feltöltheti okoskészülékét, amikor a zenei rendszer készenléti módban van.
Az audiobemeneti (Audio-in) csatlakoztatás lehetővé teszi a hordozható médialejátszók audiobemeneti tartalmának közvetlen lejátszását. Amellett, hogy a hangrendszer által biztosított kiváló minőségben élvezheti kedvenc zeneszámait, az audiobemenet különösen kényelmessé teszi mindezt azáltal, hogy elegendő a hordozható MP3 lejátszót a hangrendszerhez csatlakoztatnia.
5.0
5-ből
3
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Skibob 62
31/05/2020
Česká republika
Skvělý
Mikrosystém svými vlastnostmi i rozměry plně vyhovuje mým požadavkům.
Előnyök
Čistý zvuk
Hátrányok
Žádné
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: BTM2560 Hudební mikrosystém
Használat dátuma 2020-04-30
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: BTM2560 Hudební mikrosystém
Használat dátuma 2020-04-30
Maciek123
30/04/2020
Polska
polecam
Świetna wieża! dzwiek super! basik daje rade! polecam gorąco!
Ez az értékelés a következőhöz készült: BTM2560 Mikrowieża
Ez az értékelés a következőhöz készült: BTM2560 Mikrowieża
Michallo78
29/04/2020
Polska
Mocna Wieża
Bardzo dobry stosunek ceny do jakości urządzenia. Wieża fajnie się prezentuje, mi się mega podoba design. Głośniki są mocne, dźwięk czysty i barwny. Super działa fukncja EQualizer dzięki której uzyskamy dopasowany dźwięk do słuchanego gatunku muzycznego. Bez problemu połączyłem się ze smartfonem po Bluetooth, czy podpiąłem pendriva z ulubionymi utworatami. Obsługa jest intuicyjna, korzystanie miłe i wygodne.
Előnyök
Fajny wygląd, dobry dżwięk, funkcjonalość
Hátrányok
jak narazie brak
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: BTM2560 Mikrowieża
Használat dátuma 2019-10-29
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: BTM2560 Mikrowieża
Használat dátuma 2019-10-29