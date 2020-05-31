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Gyártás megszűnt

Mikro zenei rendszer

BTM2560/12

5

| (3) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

Tegye még ütősebbé kedvenc zeneszámait

Hallgassa az okostelefonján található digitális zenét Bluetooth® használatával, vagy játssza le MP3-CD és CD-R/W lemezeit ezen a Philips mikrorendszeren. A Bass Reflex hangsugárzók drámai basszushangokat nyújtanak, a 70 W-os maximális teljesítmény pedig az erőteljes hangzást biztosítéka.

Összes előny megtekintése

Tegye még ütősebbé kedvenc zeneszámait

  • Bluetooth

  • CD, MP3-CD, USB, FM

Digitális hangzásszabályzás

A digitális hangzásszabályozás lehetővé teszi, hogy a Balanced, Clear, Powerful, Warm és Bright szabályzók programozott beállításának kiválasztásával optimalizálja a különböző zenei stílusok frekvenciatartományait. Az egyes üzemmódok grafikus hangszínszabályzó technológiával automatikusan módosítják a hangkiegyenlítést, és erősítik az adott zenei stílusban leggyakoribb hangfrekvenciákat. A digitális hangzásszabályozás pontosan az éppen játszott zenefajtához igazítja a hangkiegyenlítést, így a lehető legtöbbet hozhatja ki a zenéből.

Gyors és hatékony USB töltés okoskészülékéhez

Gyors és hatékony USB töltés okoskészülékéhez

Az USB port nemcsak zenelejátszásra alkalmas. Az intelligens USB-s tápláláskezelő rendszer 2 A-es gyorstöltést biztosít, amellyel rövid idő alatt feltöltheti okoskészülékét, amikor a zenei rendszer készenléti módban van.

Audiobemenet hordozható zenelejátszáshoz

Audiobemenet hordozható zenelejátszáshoz

Az audiobemeneti (Audio-in) csatlakoztatás lehetővé teszi a hordozható médialejátszók audiobemeneti tartalmának közvetlen lejátszását. Amellett, hogy a hangrendszer által biztosított kiváló minőségben élvezheti kedvenc zeneszámait, az audiobemenet különösen kényelmessé teszi mindezt azáltal, hogy elegendő a hordozható MP3 lejátszót a hangrendszerhez csatlakoztatnia.

Műszaki adatok

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Értékelések

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5.0

5-ből

3

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

31/05/2020

Česká republika

Česká republika

Skvělý

Mikrosystém svými vlastnostmi i rozměry plně vyhovuje mým požadavkům.

Előnyök

Čistý zvuk

Hátrányok

Žádné

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: BTM2560 Hudební mikrosystém

Használat dátuma 2020-04-30

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: BTM2560 Hudební mikrosystém

Használat dátuma 2020-04-30

30/04/2020

Polska

Polska

polecam

Świetna wieża! dzwiek super! basik daje rade! polecam gorąco!

Ez az értékelés a következőhöz készült: BTM2560 Mikrowieża

Ez az értékelés a következőhöz készült: BTM2560 Mikrowieża

29/04/2020

Polska

Polska

Mocna Wieża

Bardzo dobry stosunek ceny do jakości urządzenia. Wieża fajnie się prezentuje, mi się mega podoba design. Głośniki są mocne, dźwięk czysty i barwny. Super działa fukncja EQualizer dzięki której uzyskamy dopasowany dźwięk do słuchanego gatunku muzycznego. Bez problemu połączyłem się ze smartfonem po Bluetooth, czy podpiąłem pendriva z ulubionymi utworatami. Obsługa jest intuicyjna, korzystanie miłe i wygodne.

Előnyök

Fajny wygląd, dobry dżwięk, funkcjonalość

Hátrányok

jak narazie brak

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: BTM2560 Mikrowieża

Használat dátuma 2019-10-29

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: BTM2560 Mikrowieża

Használat dátuma 2019-10-29

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.