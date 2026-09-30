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Gyártás megszűnt

Mikro zenei rendszer

BTM5120B/12

Kikapcsolódás nagyszerű zenével

A Philips mikro zenei rendszer, valamint a Többeszközös Bluetooth® folyamatos átvitel, az USB Direct segítségével történő MP3-lejátszás, illetve az audiobemenet más rendszerek számára, mind támogatottak. A nagy teljesítményű, mélyhangtölcséres hangsugárzók a felkonvertálással átütő erejű otthoni szórakozást nyújtanak.

Összes előny megtekintése

Kikapcsolódás nagyszerű zenével

  • 100 W

  • Bluetooth®

  • MULTIPAIR technológiával

  • CD, MP3-CD, USB Direct, FM

Zenelejátszás Bluetooth® kapcsolaton keresztül többeszközös párosítással

Zenelejátszás Bluetooth® kapcsolaton keresztül többeszközös párosítással

A vezeték nélküli Bluetooth® hangátvitel egyre általánosabbá válik a hangrendszerek világában, azonban a legtöbb Bluetooth®-kompatibilis rendszer egyszerre csak egy eszköz csatlakozását teszi lehetővé. A többeszközös párosítás révén akár három eszköz is összekapcsolható, és azonnal váltani lehet közöttük.

A Bass Reflex hangsugárzók mély és erőteljes basszushangzást produkálnak

A hangszóró mögött található egy kamra, amely az akusztikus hangolású nyílások felé vezeti a levegőt, erőteljesebbé és valóságosabbá téve a mélyhangok megszólalását.

USB Direct az MP3 zene egyszerű lejátszásához

USB Direct az MP3 zene egyszerű lejátszásához

A fájlátvitel teljes körű támogatásának köszönhetően Ön egyszerű módon élvezheti a megnövelt mennyiségű digitális zene által nyújtott kényelmet és szórakozást a beépített USB Direct csatlakozón keresztül.

Műszaki adatok

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.