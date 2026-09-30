Kikapcsolódás nagyszerű zenével

A Philips mikro zenei rendszer, valamint a Többeszközös Bluetooth® folyamatos átvitel, az USB Direct segítségével történő MP3-lejátszás, illetve az audiobemenet más rendszerek számára, mind támogatottak. A nagy teljesítményű, mélyhangtölcséres hangsugárzók a felkonvertálással átütő erejű otthoni szórakozást nyújtanak.