2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
BTM5120B/12
Kikapcsolódás nagyszerű zenével
A Philips mikro zenei rendszer, valamint a Többeszközös Bluetooth® folyamatos átvitel, az USB Direct segítségével történő MP3-lejátszás, illetve az audiobemenet más rendszerek számára, mind támogatottak. A nagy teljesítményű, mélyhangtölcséres hangsugárzók a felkonvertálással átütő erejű otthoni szórakozást nyújtanak.
100 W
Bluetooth®
MULTIPAIR technológiával
CD, MP3-CD, USB Direct, FM
A vezeték nélküli Bluetooth® hangátvitel egyre általánosabbá válik a hangrendszerek világában, azonban a legtöbb Bluetooth®-kompatibilis rendszer egyszerre csak egy eszköz csatlakozását teszi lehetővé. A többeszközös párosítás révén akár három eszköz is összekapcsolható, és azonnal váltani lehet közöttük.
A hangszóró mögött található egy kamra, amely az akusztikus hangolású nyílások felé vezeti a levegőt, erőteljesebbé és valóságosabbá téve a mélyhangok megszólalását.
A fájlátvitel teljes körű támogatásának köszönhetően Ön egyszerű módon élvezheti a megnövelt mennyiségű digitális zene által nyújtott kényelmet és szórakozást a beépített USB Direct csatlakozón keresztül.
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