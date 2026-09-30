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Gyártás megszűnt

Ébresztőórás rádió iPod/iPhone-hoz

DC220/12

Keljen fel jobb lábbal!

Kezdje a napját a Philips iPhone/iPod órás rádióval, amely kedvenc dallamait kiváló hangminőségben adja vissza. Különböző ébresztési beállításokból választhat hétköznapokra és hétvégére, az FM rádió és az MP3 Link pedig még több zenehallgatási lehetőséget kínál.

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Ébredjen iPhone/iPod dallamaira

Keljen fel jobb lábbal!

Hétköznapi/hétvégi ébresztés beállítás életstílusának megfelelően

Hétköznapi/hétvégi ébresztés beállítás életstílusának megfelelően

Ez a modern életstílust tükröző kialakítású órás rádió kettős ébresztési funkcióval rendelkezik, melynek segítségével eltérő ébresztési időpontokat állíthat be a hétköznapokra és a hétvégére, vagy párok eltérő ébresztési idejét is beállíthatja. Az ébresztési beállítások megegyező ébresztési időkkel szerkeszthetők egész hétre, hétfőtől péntekig. Vagy beállíthatja a korai ébresztést hétköznapokon hétfőtől péntekig, míg szombaton és vasárnap bátran lustálkodhat. Bármelyiket is választja, ez a kényelmes funkció megkíméli attól, hogy minden este más ébresztési időt kelljen beállítania.

Ébredjen iPod/iPhone zenére vagy egy rádióműsorra

Kíméletes ébresztés a fokozatosan növekvő hangerőnek köszönhetően

Kíméletes ébresztés a fokozatosan növekvő hangerőnek köszönhetően

Jobban indul a napja, ha a fokozatosan növekvő hangerejű ébresztő kellemes hangjára ébred. Az előre beállított hangerejű hagyományos ébresztők vagy túl halkak az ébresztéshez, vagy fülsüketítő hangerővel ráznak ki az ágyból. Ébredjen inkább kedvenc zenéjére, a jól megszokott rádióállomásra vagy az ébresztő jelzésére. A Kíméletes ébresztő hangereje a csöndestől az egészen magasig fokozatosan emelkedik, így biztos lehet abban, hogy kíméletes ébresztésben lesz része.

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.