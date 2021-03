Hétköznapi/hétvégi ébresztés beállítás életstílusának megfelelően

Ez a modern életstílust tükröző kialakítású órás rádió kettős ébresztési funkcióval rendelkezik, melynek segítségével eltérő ébresztési időpontokat állíthat be a hétköznapokra és a hétvégére, vagy párok eltérő ébresztési idejét is beállíthatja. Az ébresztési beállítások megegyező ébresztési időkkel szerkeszthetők egész hétre, hétfőtől péntekig. Vagy beállíthatja a korai ébresztést hétköznapokon hétfőtől péntekig, míg szombaton és vasárnap bátran lustálkodhat. Bármelyiket is választja, ez a kényelmes funkció megkíméli attól, hogy minden este más ébresztési időt kelljen beállítania.