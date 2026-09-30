TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

  • Fénykép a termék elejéről
  • Fénykép a termék elejéről
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • Fénykép a termék elejéről
  • Fénykép a termék elejéről
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe

Gyártás megszűnt

dokkolóegység iPod/iPhone/iPad készülékekhez

DC291/12

Kezdődjön a nap

A stílusos Philips DC291/12 dokkolóegységre helyezett iPod/iPhone/iPad telt, tiszta hangzást nyújt. Eszközeit egyszerre töltheti és hallgathatja. A készüléket ébresztőóraként is használhatja, így kedvenc zenéjére vagy rádióállomása hangjára ébredhet.

Összes előny megtekintése

Dokkolóegység: lejátszás és töltés

Kezdődjön a nap

  • Alumínium

Hétköznapi/hétvégi ébresztés beállítás életstílusának megfelelően

Hétköznapi/hétvégi ébresztés beállítás életstílusának megfelelően

Ez a modern életstílust tükröző kialakítású órás rádió kettős ébresztési funkcióval rendelkezik, melynek segítségével eltérő ébresztési időpontokat állíthat be a hétköznapokra és a hétvégére, vagy párok eltérő ébresztési idejét is beállíthatja. Az ébresztési beállítások megegyező ébresztési időkkel szerkeszthetők egész hétre, hétfőtől péntekig. Vagy beállíthatja a korai ébresztést hétköznapokon hétfőtől péntekig, míg szombaton és vasárnap bátran lustálkodhat. Bármelyiket is választja, ez a kényelmes funkció megkíméli attól, hogy minden este más ébresztési időt kelljen beállítania.

10 W RMS kimeneti összteljesítmény

10 W RMS kimeneti összteljesítmény

Az RMS a „Root Mean Square” szavak rövidítése, ami a hangteljesítmény tipikus mérésére utal, és az erősítőből a hangsugárzó felé továbbított effektív teljesítményt jellemzi, wattban mérve. A hangsugárzó felé továbbított elektromos energia nagysága és a hangsugárzó érzékenysége határozza meg a létrejövő hangteljesítményt. Lényegében az erősítők teljesítményét az az elektromos energia korlátozza, amelyet torzítás nélkül erősíteni tudnak, a hangszórókét pedig annak az elektromos energiának a mértéke, amelyet torzítás nélkül hangenergiává tudnak átalakítani. Minél nagyobb a wattok száma, annál nagyobb a hangsugárzóból kisugárzott hangteljesítmény.

Az alumínium készülékház a minőség érzetét kelti, és jól néz ki

Az alumínium készülékház a minőség érzetét kelti, és jól néz ki

Az öntött alumínium készülékház pihekönnyű, de módfelett erős és merev, jól bírja a magasabb hőmérsékleti viszonyokat, és nem utolsósorban rozsdamentes.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós üzeneteket kapni a Philips termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről és promócióiról a preferenciáim és viselkedésem alapján. Bármikor leiratkozhatok.

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.