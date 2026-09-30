2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
DC291/12
Kezdődjön a nap
A stílusos Philips DC291/12 dokkolóegységre helyezett iPod/iPhone/iPad telt, tiszta hangzást nyújt. Eszközeit egyszerre töltheti és hallgathatja. A készüléket ébresztőóraként is használhatja, így kedvenc zenéjére vagy rádióállomása hangjára ébredhet.
Alumínium
Ez a modern életstílust tükröző kialakítású órás rádió kettős ébresztési funkcióval rendelkezik, melynek segítségével eltérő ébresztési időpontokat állíthat be a hétköznapokra és a hétvégére, vagy párok eltérő ébresztési idejét is beállíthatja. Az ébresztési beállítások megegyező ébresztési időkkel szerkeszthetők egész hétre, hétfőtől péntekig. Vagy beállíthatja a korai ébresztést hétköznapokon hétfőtől péntekig, míg szombaton és vasárnap bátran lustálkodhat. Bármelyiket is választja, ez a kényelmes funkció megkíméli attól, hogy minden este más ébresztési időt kelljen beállítania.
Az RMS a „Root Mean Square” szavak rövidítése, ami a hangteljesítmény tipikus mérésére utal, és az erősítőből a hangsugárzó felé továbbított effektív teljesítményt jellemzi, wattban mérve. A hangsugárzó felé továbbított elektromos energia nagysága és a hangsugárzó érzékenysége határozza meg a létrejövő hangteljesítményt. Lényegében az erősítők teljesítményét az az elektromos energia korlátozza, amelyet torzítás nélkül erősíteni tudnak, a hangszórókét pedig annak az elektromos energiának a mértéke, amelyet torzítás nélkül hangenergiává tudnak átalakítani. Minél nagyobb a wattok száma, annál nagyobb a hangsugárzóból kisugárzott hangteljesítmény.
Az öntött alumínium készülékház pihekönnyű, de módfelett erős és merev, jól bírja a magasabb hőmérsékleti viszonyokat, és nem utolsósorban rozsdamentes.
Értékelések