2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
DCM1130/12
Kikapcsolódás nagyszerű zenével
A Philips mikro rendszerre dokkolt iPod/iPhone készülék nemcsak gazdag hangzást nyújt, de fel is töltődik. A dinamikus basszuskiemelés dübörgő hangzást biztosít, a stílusos, kompakt kialakítás pedig bármely környezetet feldob, és érzékeit elvarázsolja.
30-érintkezős csatlakozóval
iPod/iPhone készülékhez
CD, MP3-CD, USB, FM
10 W-os
Élvezze kedvenc MP3 zeneszámait, miközben tölti iPhone/iPod-ját! A dokkolóval közvetlenül csatlakoztathatja hordozható készülékét a dokkolós szórakoztatórendszerhez, így kedvenc zenéjét kiváló hangzással élvezheti. Lejátszás közben lehetősége van iPod/iPhone lejátszójának töltésére, így nem kell aggódnia hordozható lejátszója akkumulátorának lemerülése miatt. A dokkolós szórakoztatórendszer automatikusan tölti hordozható készülékét dokkolás közben.
A kézreálló távvezérlő nyújtotta kényelmet az ujjai alatt érezheti hátradőlve, pihenés közben.
A Philips zenerendszer kimeneti összteljesítménye 10 W RMS. Az RMS a „Root Mean Square” szavak rövidítése, ami a hangteljesítmény tipikus mérésére utal, és az erősítőből a hangsugárzó felé továbbított elektromos energiát jellemzi, wattban mérve. A hangsugárzó felé továbbított elektromos energia nagysága és a hangsugárzó érzékenysége határozza meg a létrejövő hangteljesítményt. Minél nagyobb a wattok száma, annál nagyobb a hangsugárzóból kisugárzott hangteljesítmény.
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