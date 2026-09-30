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Gyártás megszűnt

Classic mikro hangrendszer

DCM1130/12

Kikapcsolódás nagyszerű zenével

A Philips mikro rendszerre dokkolt iPod/iPhone készülék nemcsak gazdag hangzást nyújt, de fel is töltődik. A dinamikus basszuskiemelés dübörgő hangzást biztosít, a stílusos, kompakt kialakítás pedig bármely környezetet feldob, és érzékeit elvarázsolja.

Összes előny megtekintése

A hangzás bűvöletében

Kikapcsolódás nagyszerű zenével

  • 30-érintkezős csatlakozóval

  • iPod/iPhone készülékhez

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • 10 W-os

Játsszon le zenét és egyúttal töltse iPod/iPhone készülékét

Játsszon le zenét és egyúttal töltse iPod/iPhone készülékét

Élvezze kedvenc MP3 zeneszámait, miközben tölti iPhone/iPod-ját! A dokkolóval közvetlenül csatlakoztathatja hordozható készülékét a dokkolós szórakoztatórendszerhez, így kedvenc zenéjét kiváló hangzással élvezheti. Lejátszás közben lehetősége van iPod/iPhone lejátszójának töltésére, így nem kell aggódnia hordozható lejátszója akkumulátorának lemerülése miatt. A dokkolós szórakoztatórendszer automatikusan tölti hordozható készülékét dokkolás közben.

Kézreálló távvezérlő a fokozott kényelemért

Kézreálló távvezérlő a fokozott kényelemért

A kézreálló távvezérlő nyújtotta kényelmet az ujjai alatt érezheti hátradőlve, pihenés közben.

10 W RMS kimeneti összteljesítmény

10 W RMS kimeneti összteljesítmény

A Philips zenerendszer kimeneti összteljesítménye 10 W RMS. Az RMS a „Root Mean Square” szavak rövidítése, ami a hangteljesítmény tipikus mérésére utal, és az erősítőből a hangsugárzó felé továbbított elektromos energiát jellemzi, wattban mérve. A hangsugárzó felé továbbított elektromos energia nagysága és a hangsugárzó érzékenysége határozza meg a létrejövő hangteljesítményt. Minél nagyobb a wattok száma, annál nagyobb a hangsugárzóból kisugárzott hangteljesítmény.

Műszaki adatok

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Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.