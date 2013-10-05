TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

  • Fénykép a termék elejéről
  • Fénykép a termék elejéről
  • Fénykép a termék részleteiről
  • Fénykép a termék részleteiről
  • Fénykép a termék részleteiről
  • Fénykép a termék részleteiről
  • A termék alternatív fényképe
  • Fénykép a termékről használat közben
  • Fénykép a termékről használat közben
  • Fénykép a termék elejéről
  • Fénykép a termék elejéről
  • Fénykép a termék részleteiről
  • Fénykép a termék részleteiről
  • Fénykép a termék részleteiről
  • Fénykép a termék részleteiről
  • A termék alternatív fényképe
  • Fénykép a termékről használat közben
  • Fénykép a termékről használat közben

Gyártás megszűnt

Philips Fideliodokkolós hangrendszer

DCM5090/10

3.3

| (3) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

Hangtorony

Hozza ki legtöbbet CD lemezéből vagy iPod/iPhone/iPad készülékéből a nagy hatótávolságú, magával ragadó, kristálytiszta hangzásnak köszönhetően – a LivingSound és a PureDigital által. A 3.1-es Philips DCM5090/10 dokkoló rendszer mélynyomóval és 200 W kimeneti teljesítménnyel rendelkezik, valamint használata is egyszerű.

Összes előny megtekintése

A hangzás bűvöletében

Hangtorony

  • iPod/iPhone/iPad dokkolóegység

LivingSound: nagyobb térben is lebilincselő sztereó hangzás

LivingSound: nagyobb térben is lebilincselő sztereó hangzás

A Philips szabadalmaztatás alatt álló LivingSound technológiájának köszönhetően hihetetlenül kitágult a szoba azon része (sweet spot), ahol ideálisak a sztereó zene hallgatásának körülményei. A különböző hangfeldolgozó eljárásokat kombináló LivingSound technológia a hangtér olyan apró részleteit is megeleveníti, amelyek egy kompakt sztereó rendszeren gyakran elvesznek. A végeredmény a sweet spotból szétáradó, minden elképzelhetőnél szélesebb hangtér, amely a helyiség minden pontját egyenletesen betölti. A zenei élmény nem korlátozódik többé egy hagyományosan szűk térrészre. Optimális sztereó hangzás a kitágult térben.

Valódi digitális hangfeldolgozó technológia a legkiválóbb tisztaságú hangért

Valódi digitális hangfeldolgozó technológia a legkiválóbb tisztaságú hangért

A fejlett, valódi digitális hangfeldolgozó technológia a dokkolt lejátszókban található hagyományos analóg hangfeldolgozó technológiánál - amely egy iPod/iPhone készülék analóg audiokimenetét használja - jelentősen jobb hangteljesítményt nyújt. Az iPod/iPhone digitális audiokimenetének használatával, és így az egész folyamat digitalizálásával jóval nagyobb jel-zaj viszony érhető el. Az eredmény pedig tökéletesen kiegyenlített, felülmúlhatatlan tisztaságú hang.

Játsszon le zenét, és töltse iPod/iPhone/iPad készülékét

Játsszon le zenét, és töltse iPod/iPhone/iPad készülékét

Élvezze kedvenc MP3 zeneszámait, miközben tölti iPod/iPhone/iPad készülékét! A dokkolóval közvetlenül csatlakoztathatja hordozható készülékét a Philips rendszerhez, így kedvenc zenéjét kiváló hangzással élvezheti. Lejátszás közben lehetősége van iPod/iPhone/iPad lejátszójának töltésére, így nem kell aggódnia az akkumulátor lemerülése miatt. A rendszer automatikusan tölti hordozható készülékét dokkolás közben.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

3.3

5-ből

3

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
2

05/10/2013

Česká republika

Česká republika

jedná se o zdařilý produkt s kvalitním zvukem a vyjímečným designem

Produkt je mezi ostatními výrobky ojedinělý jak svým výkonem, tak designem. Výborná reprodukce komorní hudby, operu a složitější útvary reprodukuje opět s přehledem. Snadné ovládání.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: DCM5090 dokovací hudební systém

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: DCM5090 dokovací hudební systém

07/06/2012

Polska

Polska

Dobry i nowoczesny produkt

Bardzo fajna, nowoczesna wieża w nowoczesnym i stylowym desingu. Nie mam żadnych zastrzeżeń co do materiałów jak i jakości wykonania. Wieża spełnia swoje funkcje w 100%. Dźwięk jest naprawdę czysty tak, jak obiecywał Philips, szczególnie w bezstratnej jakości, jaką możemy zapodać np. z Iphona. Brakuje troszkę jednak obsługi formatu Flac lub WMA Lossless z wejscia USB. Nie jestem audiofilem, jednak lubię ładny i czysty dźwięk jaki zapewnią bezstratne formaty. 3 źródła muzyki z DCM5090(1.stacja dokująca do iPod/iPhone/iPad 2.Płyty CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD 3.MP3 link dla wszelakich innych urządzeń) dają możliwość przesłania do głośników bezstratnego formatu, co mi w zupełności wystarcza. Według mnie dźwięk jest wzorowo obrabiany cyfrowo. Jest czysty, klarowny, niskie tony potrafią zejść naprawdę nisko i "zabuczeć" delikatnie i z wyczuciem. Dochodzi do tego jeszcze kilka opcji dotyczących predefiniowanego korektora w 4 zakresach(brakuje jednak możliwości manualnego dostrojenia dzwięku, choć powyższe mi w zupełności wystarczają), funkcja przestrzenna tzw.LivingSound, która to także wzbogaca doznania dźwiękowe i praktycznie non stop mam ją włączoną, 4 stopnie regulacji subwoofera(u mnie jest na maxa)+ dodatkowa opcja podbicia basów, której nie używam. Jak na moc 200W (RMS) jest naprawdę elegancko. Wieża stoi u mnie w pokoju o kubaturze 18m kw. w rogu pokoju, a zadokowany w niej mój Iphone dodaje jej dodatkowego uroku. Silnik mechanizmu płyty CD pracuje cichutko i przy włączonej pauzie nie słychać nawet z odległości kilkunastu centymetrów napędu.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: DCM5090 wieża z podstawką dokującą

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: DCM5090 wieża z podstawką dokującą

27/11/2017

Česká republika

Česká republika

Po 2 letech odešel

Dobrý den , co se týče zvuku, Designu atd. vše super, ale .. Po 2 letech po záruce , kdy jsme téměř nepoužívaly, z ničeho nic přestalo fungovat CD, potom se začal ztrácet displej a nakonec po týdnu to nejde zapnout. Ted jsem zvědavý co bude stát oprava. Jelikož je to po záruce. Kdybych používali denně tak negativní reakce psát nebudu ale používali jsme zřídka. Nevydrží to ani 2 roky..to už je druhý drahý výrobek od Philipsu co mě vypekl kousek po záruce a to mám doma vše od této značky...

Ez az értékelés a következőhöz készült: DCM5090 dokovací hudební systém

Ez az értékelés a következőhöz készült: DCM5090 dokovací hudební systém

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós üzeneteket kapni a Philips termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről és promócióiról a preferenciáim és viselkedésem alapján. Bármikor leiratkozhatok.

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.