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Gyártás megszűnt
Hangtorony
Hozza ki legtöbbet CD lemezéből vagy iPod/iPhone/iPad készülékéből a nagy hatótávolságú, magával ragadó, kristálytiszta hangzásnak köszönhetően – a LivingSound és a PureDigital által. A 3.1-es Philips DCM5090/10 dokkoló rendszer mélynyomóval és 200 W kimeneti teljesítménnyel rendelkezik, valamint használata is egyszerű.
iPod/iPhone/iPad dokkolóegység
A Philips szabadalmaztatás alatt álló LivingSound technológiájának köszönhetően hihetetlenül kitágult a szoba azon része (sweet spot), ahol ideálisak a sztereó zene hallgatásának körülményei. A különböző hangfeldolgozó eljárásokat kombináló LivingSound technológia a hangtér olyan apró részleteit is megeleveníti, amelyek egy kompakt sztereó rendszeren gyakran elvesznek. A végeredmény a sweet spotból szétáradó, minden elképzelhetőnél szélesebb hangtér, amely a helyiség minden pontját egyenletesen betölti. A zenei élmény nem korlátozódik többé egy hagyományosan szűk térrészre. Optimális sztereó hangzás a kitágult térben.
A fejlett, valódi digitális hangfeldolgozó technológia a dokkolt lejátszókban található hagyományos analóg hangfeldolgozó technológiánál - amely egy iPod/iPhone készülék analóg audiokimenetét használja - jelentősen jobb hangteljesítményt nyújt. Az iPod/iPhone digitális audiokimenetének használatával, és így az egész folyamat digitalizálásával jóval nagyobb jel-zaj viszony érhető el. Az eredmény pedig tökéletesen kiegyenlített, felülmúlhatatlan tisztaságú hang.
Élvezze kedvenc MP3 zeneszámait, miközben tölti iPod/iPhone/iPad készülékét! A dokkolóval közvetlenül csatlakoztathatja hordozható készülékét a Philips rendszerhez, így kedvenc zenéjét kiváló hangzással élvezheti. Lejátszás közben lehetősége van iPod/iPhone/iPad lejátszójának töltésére, így nem kell aggódnia az akkumulátor lemerülése miatt. A rendszer automatikusan tölti hordozható készülékét dokkolás közben.
3.3
5-ből
3
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
JHov
05/10/2013
Česká republika
jedná se o zdařilý produkt s kvalitním zvukem a vyjímečným designem
Produkt je mezi ostatními výrobky ojedinělý jak svým výkonem, tak designem. Výborná reprodukce komorní hudby, operu a složitější útvary reprodukuje opět s přehledem. Snadné ovládání.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: DCM5090 dokovací hudební systém
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: DCM5090 dokovací hudební systém
Posek
07/06/2012
Polska
Dobry i nowoczesny produkt
Bardzo fajna, nowoczesna wieża w nowoczesnym i stylowym desingu. Nie mam żadnych zastrzeżeń co do materiałów jak i jakości wykonania. Wieża spełnia swoje funkcje w 100%. Dźwięk jest naprawdę czysty tak, jak obiecywał Philips, szczególnie w bezstratnej jakości, jaką możemy zapodać np. z Iphona. Brakuje troszkę jednak obsługi formatu Flac lub WMA Lossless z wejscia USB. Nie jestem audiofilem, jednak lubię ładny i czysty dźwięk jaki zapewnią bezstratne formaty. 3 źródła muzyki z DCM5090(1.stacja dokująca do iPod/iPhone/iPad 2.Płyty CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD 3.MP3 link dla wszelakich innych urządzeń) dają możliwość przesłania do głośników bezstratnego formatu, co mi w zupełności wystarcza. Według mnie dźwięk jest wzorowo obrabiany cyfrowo. Jest czysty, klarowny, niskie tony potrafią zejść naprawdę nisko i "zabuczeć" delikatnie i z wyczuciem. Dochodzi do tego jeszcze kilka opcji dotyczących predefiniowanego korektora w 4 zakresach(brakuje jednak możliwości manualnego dostrojenia dzwięku, choć powyższe mi w zupełności wystarczają), funkcja przestrzenna tzw.LivingSound, która to także wzbogaca doznania dźwiękowe i praktycznie non stop mam ją włączoną, 4 stopnie regulacji subwoofera(u mnie jest na maxa)+ dodatkowa opcja podbicia basów, której nie używam. Jak na moc 200W (RMS) jest naprawdę elegancko. Wieża stoi u mnie w pokoju o kubaturze 18m kw. w rogu pokoju, a zadokowany w niej mój Iphone dodaje jej dodatkowego uroku. Silnik mechanizmu płyty CD pracuje cichutko i przy włączonej pauzie nie słychać nawet z odległości kilkunastu centymetrów napędu.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: DCM5090 wieża z podstawką dokującą
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: DCM5090 wieża z podstawką dokującą
David83
27/11/2017
Česká republika
Po 2 letech odešel
Dobrý den , co se týče zvuku, Designu atd. vše super, ale .. Po 2 letech po záruce , kdy jsme téměř nepoužívaly, z ničeho nic přestalo fungovat CD, potom se začal ztrácet displej a nakonec po týdnu to nejde zapnout. Ted jsem zvědavý co bude stát oprava. Jelikož je to po záruce. Kdybych používali denně tak negativní reakce psát nebudu ale používali jsme zřídka. Nevydrží to ani 2 roky..to už je druhý drahý výrobek od Philipsu co mě vypekl kousek po záruce a to mám doma vše od této značky...
Ez az értékelés a következőhöz készült: DCM5090 dokovací hudební systém
Ez az értékelés a következőhöz készült: DCM5090 dokovací hudební systém