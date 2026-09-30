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Gyártás megszűnt

Bluetooth®-os dokkolós hangsugárzó

DS8400/10

Töltse be otthonát hihetetlen minőségű hanggal, vezeték nélkül

A DS8400 dokkolós hangsugárzó Lightning csatlakozón keresztül nagyszerű hangzást biztosít iPod/iPhone/iPad készülékéről. Hozzon ki most többet a zenehallgatásból, játékból és filmnézésből. Bluetooth adatátvitellel és akkumulátorral bárhol élvezheti a zenét, vezeték nélkül.

Összes előny megtekintése

Töltse be otthonát hihetetlen minőségű hanggal, vezeték nélkül

  • Bluetooth®

  • Lightning csatlakozóval

  • iPod/iPhone/iPad készülékhez

  • 30 W, akkumulátoros

Gyors töltés és zenelejátszás a Lightning csatlakozóval

Gyors töltés és zenelejátszás a Lightning csatlakozóval

Élvezze kedvenc zeneszámait, miközben tölti iPod/iPhone/iPad készülékét a Lightning csatlakozóval! Egyszerűen csatlakoztassa készülékét közvetlenül a hangsugárzóra, és máris lejátszhatja az Ön által kiválasztott dallamokat, méghozzá kiváló hangminőségben. Lejátszás közben gyorsan fel is töltheti a készülékét, így nem kell aggódnia az akkumulátor lemerülése miatt.

Vezeték nélküli zenestream Bluetooth kapcsolattal

Vezeték nélküli zenestream Bluetooth kapcsolattal

A Bluetooth egy stabil és energiahatékony, rövid hatótávolságú, vezeték nélküli kommunikációs technológia. A technológia lehetővé teszi iPod/iPhone/iPad készülékhez, illetve más Bluetooth készülékekhez - pl. okostelefonokhoz, táblagépekhez, sőt laptopokhoz - történő egyszerű vezeték nélküli csatlakozást. Így könnyen, vezeték nélkül élvezheti kedvenc zeneszámait, illetve a videók és játékok hangját ezzel a hangsugárzóval.

SoundCurve technológia a nagyszerű, kristálytiszta hangzás érdekében

SoundCurve technológia a nagyszerű, kristálytiszta hangzás érdekében

A Philips dokkolós hangsugárzó gondos tervezésű lekerekített hátlapja akusztikai szempontból kiváló hatékonyságú hangvisszaadást biztosít. A gondosan megtervezett görbület megnöveli a hangdoboz merevségét, ezzel jelentősen lecsökkentve a belső rezonanciát, megszüntetve a vibrációt és a hang torzítását. Hihetetlen tisztaságú hangzást nyújtó, lenyűgöző kivitelű hangsugárzók.

Műszaki adatok

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.