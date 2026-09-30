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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
DS8400/10
Töltse be otthonát hihetetlen minőségű hanggal, vezeték nélkül
A DS8400 dokkolós hangsugárzó Lightning csatlakozón keresztül nagyszerű hangzást biztosít iPod/iPhone/iPad készülékéről. Hozzon ki most többet a zenehallgatásból, játékból és filmnézésből. Bluetooth adatátvitellel és akkumulátorral bárhol élvezheti a zenét, vezeték nélkül.
Bluetooth®
Lightning csatlakozóval
iPod/iPhone/iPad készülékhez
30 W, akkumulátoros
Élvezze kedvenc zeneszámait, miközben tölti iPod/iPhone/iPad készülékét a Lightning csatlakozóval! Egyszerűen csatlakoztassa készülékét közvetlenül a hangsugárzóra, és máris lejátszhatja az Ön által kiválasztott dallamokat, méghozzá kiváló hangminőségben. Lejátszás közben gyorsan fel is töltheti a készülékét, így nem kell aggódnia az akkumulátor lemerülése miatt.
A Bluetooth egy stabil és energiahatékony, rövid hatótávolságú, vezeték nélküli kommunikációs technológia. A technológia lehetővé teszi iPod/iPhone/iPad készülékhez, illetve más Bluetooth készülékekhez - pl. okostelefonokhoz, táblagépekhez, sőt laptopokhoz - történő egyszerű vezeték nélküli csatlakozást. Így könnyen, vezeték nélkül élvezheti kedvenc zeneszámait, illetve a videók és játékok hangját ezzel a hangsugárzóval.
A Philips dokkolós hangsugárzó gondos tervezésű lekerekített hátlapja akusztikai szempontból kiváló hatékonyságú hangvisszaadást biztosít. A gondosan megtervezett görbület megnöveli a hangdoboz merevségét, ezzel jelentősen lecsökkentve a belső rezonanciát, megszüntetve a vibrációt és a hang torzítását. Hihetetlen tisztaságú hangzást nyújtó, lenyűgöző kivitelű hangsugárzók.
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