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  • Fénykép a termék elejéről
  • Fő használat közbeni fénykép
  • Fénykép a termék részleteiről
  • Fénykép a termék részleteiről
  • Fénykép a termék részleteiről
  • A termék alternatív fényképe
  • Fénykép a termékről használat közben
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Gyártás megszűnt

dokkolós hangrendszer

DTM9030/10

Az egekig szárnyaló, vezeték nélküli hangzás

Élvezze a Philips Fidelio Hi-Fi tornyok által nyújtott hihetetlenül valósághű hangzást. Továbbítson zenét vezeték nélkül Bluetooth® kapcsolaton az aptX® és az AAC technológiával. Játssza le CD-it, vagy bármilyen iPod vagy iPhone eszközét a Philips DualDock technológiával. Élvezze az egész teret betöltő hangzást mindössze két hangsugárzó segítségével.

Összes előny megtekintése

A hangzás bűvöletében

Az egekig szárnyaló, vezeték nélküli hangzás

  • Bluetooth® aptX és AAC

DualDock az iPod/iPhone töltéséhez és lejátszásához (Lightning és 30-érintkezős)

DualDock az iPod/iPhone töltéséhez és lejátszásához (Lightning és 30-érintkezős)

A Lightning és a 30-érintkezős Apple készülékcsatlakozóval felszerelt, karcsú stílusú DualDock felbukkan, amikor csatlakozóra van szükség, és iPhone/iPod tartóként is funkcionál

USB Direct az MP3/WMA formátumú zene lejátszásához

USB Direct az MP3/WMA formátumú zene lejátszásához

Az USB Direct mód segítségével csak csatlakoztatnia kell az USB-eszközt a Philips készülék USB-portjához, és a digitális zenei tartalom közvetlenül a Philips készülékről játszható le.

Egyedülálló toronykialakítás az Ön életstílusához tervezve. Egyedülálló toronykialakítás

Széles, a teljes helyiséget betöltő, magával ragadó hangzás, stílusos és helytakarékos kivitelben. Elegáns és korszerű megjelenésének köszönhetően kiválóan illik minden otthonba.

Műszaki adatok

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.