Az egekig szárnyaló, vezeték nélküli hangzás

Élvezze a Philips Fidelio Hi-Fi tornyok által nyújtott hihetetlenül valósághű hangzást. Továbbítson zenét vezeték nélkül Bluetooth® kapcsolaton az aptX® és az AAC technológiával. Játssza le CD-it, vagy bármilyen iPod vagy iPhone eszközét a Philips DualDock technológiával. Élvezze az egész teret betöltő hangzást mindössze két hangsugárzó segítségével.