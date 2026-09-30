2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
DTM9030/10
Az egekig szárnyaló, vezeték nélküli hangzás
Élvezze a Philips Fidelio Hi-Fi tornyok által nyújtott hihetetlenül valósághű hangzást. Továbbítson zenét vezeték nélkül Bluetooth® kapcsolaton az aptX® és az AAC technológiával. Játssza le CD-it, vagy bármilyen iPod vagy iPhone eszközét a Philips DualDock technológiával. Élvezze az egész teret betöltő hangzást mindössze két hangsugárzó segítségével.
Bluetooth® aptX és AAC
A Lightning és a 30-érintkezős Apple készülékcsatlakozóval felszerelt, karcsú stílusú DualDock felbukkan, amikor csatlakozóra van szükség, és iPhone/iPod tartóként is funkcionál
Az USB Direct mód segítségével csak csatlakoztatnia kell az USB-eszközt a Philips készülék USB-portjához, és a digitális zenei tartalom közvetlenül a Philips készülékről játszható le.
Széles, a teljes helyiséget betöltő, magával ragadó hangzás, stílusos és helytakarékos kivitelben. Elegáns és korszerű megjelenésének köszönhetően kiválóan illik minden otthonba.
Értékelések