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Összes sorozat

  • A kemény feladatokkal is megbirkózik
  • A kemény feladatokkal is megbirkózik
  • A kemény feladatokkal is megbirkózik
  • A kemény feladatokkal is megbirkózik
  • A kemény feladatokkal is megbirkózik
  • A kemény feladatokkal is megbirkózik
  • A kemény feladatokkal is megbirkózik
  • A kemény feladatokkal is megbirkózik
  • A kemény feladatokkal is megbirkózik
  • A kemény feladatokkal is megbirkózik
  • A kemény feladatokkal is megbirkózik
  • A kemény feladatokkal is megbirkózik
  • A kemény feladatokkal is megbirkózik
  • A kemény feladatokkal is megbirkózik

Gyártás megszűnt

Daily CollectionTurmixgép

HR2010/70

A kemény feladatokkal is megbirkózik

Ez a turmixgép a 350 W-os motor, 1,5 l edény és ötcsillagos kés segítségével biztosítja a tökéletes végeredményt. Többé nem gond a turmixolás.

Összes előny megtekintése

Ötcsillagos kés és 350 W-os motor

A kemény feladatokkal is megbirkózik

  • 350 W-os

  • 1,5 l üvegkehely

  • darálóval

  • 2 sebesség és pulzálás funkció

Kiváló minőségű üvegkehely

Kiváló minőségű üvegkehely

A kiváló minőségű üvegpohár nem karcolódik és nem áraszt kellemetlen szagot sem

Levehető vágókés

Levehető vágókés

A penge eltávolítása után az edény könnyen és hatékonyan tisztítható.

Több sebesség a lágy és kemény hozzávalók turmixolásához

Több sebesség a lágy és kemény hozzávalók turmixolásához

A Philips turmixgép különböző sebességfokozatokon, különböző mértékű turmixolást végez, a beállítások széles választékának köszönhetően.

Műszaki adatok

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.