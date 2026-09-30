2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
HR2010/70
A kemény feladatokkal is megbirkózik
Ez a turmixgép a 350 W-os motor, 1,5 l edény és ötcsillagos kés segítségével biztosítja a tökéletes végeredményt. Többé nem gond a turmixolás.
350 W-os
1,5 l üvegkehely
darálóval
2 sebesség és pulzálás funkció
A kiváló minőségű üvegpohár nem karcolódik és nem áraszt kellemetlen szagot sem
A penge eltávolítása után az edény könnyen és hatékonyan tisztítható.
A Philips turmixgép különböző sebességfokozatokon, különböző mértékű turmixolást végez, a beállítások széles választékának köszönhetően.
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