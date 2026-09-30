Minden konyhában ott a helye

Ez a világ egyik legkompaktabb teljes méretű turmixgépe. A nagy tárolóedény a Philips turmixgép alapja fölé csúsztatható, így fele akkora méretű lesz, mint a hagyományos turmixgépek. Teljesítménye az 5-csillagos kés és a 400 W-os motor révén szintén lenyűgöző