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Összes sorozat

  • Minden konyhában ott a helye
  • Minden konyhában ott a helye
  • Minden konyhában ott a helye
  • Minden konyhában ott a helye
  • Minden konyhában ott a helye
  • Minden konyhában ott a helye
  • Minden konyhában ott a helye
  • Minden konyhában ott a helye
  • Minden konyhában ott a helye
  • Minden konyhában ott a helye

Gyártás megszűnt

Kompakt turmixgép

HR2027/70

Minden konyhában ott a helye

Ez a világ egyik legkompaktabb teljes méretű turmixgépe. A nagy tárolóedény a Philips turmixgép alapja fölé csúsztatható, így fele akkora méretű lesz, mint a hagyományos turmixgépek. Teljesítménye az 5-csillagos kés és a 400 W-os motor révén szintén lenyűgöző

Összes előny megtekintése

A turmixgép kompakt méretének köszönhetően a tárolása egyszerű

Minden konyhában ott a helye

  • 400 W

  • 1,75 l műanyag edény

  • darálóval és szűrővel

  • Egyszerű tárolhatóság

Tárolja az edényt az alap felett

Tárolja az edényt az alap felett

A turmixgépek által igényelt szokásos tárolási hely felét veszi igénybe, mivel az edény az alapra illeszkedik.

Ütésálló kiöntőedény

Ütésálló kiöntőedény

A vastag falú műanyag kehely nem törik.

Fogazott vágóél

Fogazott vágóél

Egyszerű darálás, szeletelés és keverés az ötcsillagos, fogazott turmixkéssel.

Műszaki adatok

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.