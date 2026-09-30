2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
HR2027/70
Minden konyhában ott a helye
Ez a világ egyik legkompaktabb teljes méretű turmixgépe. A nagy tárolóedény a Philips turmixgép alapja fölé csúsztatható, így fele akkora méretű lesz, mint a hagyományos turmixgépek. Teljesítménye az 5-csillagos kés és a 400 W-os motor révén szintén lenyűgöző
400 W
1,75 l műanyag edény
darálóval és szűrővel
Egyszerű tárolhatóság
A turmixgépek által igényelt szokásos tárolási hely felét veszi igénybe, mivel az edény az alapra illeszkedik.
A vastag falú műanyag kehely nem törik.
Egyszerű darálás, szeletelés és keverés az ötcsillagos, fogazott turmixkéssel.
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