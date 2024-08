Tegye egyszerűbbé az utazást kompakt, rendkívül tartós hordtáskánk segítségével

Újratervezett hordtáskánk elég kompakt ahhoz, hogy egy táskába becsusszanjon, és elég erős ahhoz, hogy Philips Sonicare fogkeféje biztonságban legyen az út során. Nemcsak a fogkefét védi, de két kefefej is kényelmesen elfér benne. Bárhová is kell mennie, most már magabiztosan utazhat.