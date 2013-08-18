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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
4.3
5-ből
3
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Shaza
18/08/2013
Česká republika
velmi dobré
..naprostá spokojenost. První stříhání nedopadlo jak bychom si představovali, ale to je rukama:-)
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AirFloss HX8141 Sonicare AirFloss
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AirFloss HX8141 Sonicare AirFloss
xyz123
22/09/2013
Polska
Rewelacja
Sceptykom proponuję najpierw użyć nici, następnie AirFlossa i... wizualnie ocenić efekty.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AirFloss HX8141 Sonicare AirFloss
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AirFloss HX8141 Sonicare AirFloss
fictrix
18/06/2020
България
Развали се след 5 седмици употреба
Върши работа и е лесен за употреба, но се развали след само 5 седмици. Не се зарежда.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AirFloss HX8141 Sonicare AirFloss
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AirFloss HX8141 Sonicare AirFloss