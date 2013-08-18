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Gyártás megszűnt

Philips SonicareAirFloss HX8141 Sonicare AirFloss

HX8141

4.3
| (3) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
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Értékelések

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4.3

5-ből

3

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

4
2
1

18/08/2013

Česká republika

Česká republika

velmi dobré

..naprostá spokojenost. První stříhání nedopadlo jak bychom si představovali, ale to je rukama:-)

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AirFloss HX8141 Sonicare AirFloss

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AirFloss HX8141 Sonicare AirFloss

22/09/2013

Polska

Polska

Rewelacja

Sceptykom proponuję najpierw użyć nici, następnie AirFlossa i... wizualnie ocenić efekty.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AirFloss HX8141 Sonicare AirFloss

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AirFloss HX8141 Sonicare AirFloss

18/06/2020

България

България

Развали се след 5 седмици употреба

Върши работа и е лесен за употреба, но се развали след само 5 седмици. Не се зарежда.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AirFloss HX8141 Sonicare AirFloss

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AirFloss HX8141 Sonicare AirFloss

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.