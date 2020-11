USB-töltős hordtáska és töltőpohár

Az exkluzív USB-töltős hordtáska töltőként is működik, így fogkeféje menet közben is folyamatosan a rendelkezésére áll. Helyezze a fogkefét a tokba, és csatlakoztassa a laptopjához vagy a fali aljzatba. A tokban kefefejtartó is található, hogy a tökéletes higiénia utazás közben is garantált legyen. Ami pedig az otthoni töltést illeti, az elegáns töltő tökéletesen illik a fürdőszobájába, és a fogmosást követően a pohár a fogkefe tárolására is alkalmas. Egyszerűen helyezze a fogkefét a pohárba. Élvezze a rendszeres használatot két héten keresztül egyetlen feltöltéssel.