Éjellátó üzemmód a sötétben való megfigyeléshez

Az infravörös éjjellátó üzemmód segítségével sötétben is figyelheti otthonát. A figyelőegységen bekapcsoló infravörös fény révén sötétben is jól látható fekete-fehér videó rögzíthető. Az éjjellátó üzemmód automatikusan ki- és bekapcsolódik, de manuálisan is vezérelhető.