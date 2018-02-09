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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Kikapcsolódás nagyszerű zenével
Ismerje meg az igazán kompakt és stílusos kialakítású Philips MCM1120/12 Classic mikro hangrendszer fantasztikus hangzását. Élvezze kedvenc zeneszámainak erőteljes dinamikus mélyhangkiemeléssel megtámogatott hangját MP3-CD lemezről vagy USB Direct lejátszással.
CD, MP3-CD, USB, FM
kazetta
10 W-os
A Philips zenerendszer kimeneti összteljesítménye 10 W RMS. Az RMS a „Root Mean Square” szavak rövidítése, ami a hangteljesítmény tipikus mérésére utal, és az erősítőből a hangsugárzó felé továbbított elektromos energiát jellemzi, wattban mérve. A hangsugárzó felé továbbított elektromos energia nagysága és a hangsugárzó érzékenysége határozza meg a létrejövő hangteljesítményt. Minél nagyobb a wattok száma, annál nagyobb a hangsugárzóból kisugárzott hangteljesítmény.
5.0
5-ből
1
Vélemény
100%
ajánlja ezt a terméket
IPM1971
09/02/2018
България
Оценка 6
Отличен звук и всички най-необходими функции! Оценка 6.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: MCM1120 Класическа микро озвучителна система
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: MCM1120 Класическа микро озвучителна система