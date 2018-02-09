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Gyártás megszűnt

Classic mikro hangrendszer

MCM1120/12

5

| (1) Vélemény | 100% ajánlja ezt a terméket

Kikapcsolódás nagyszerű zenével

Ismerje meg az igazán kompakt és stílusos kialakítású Philips MCM1120/12 Classic mikro hangrendszer fantasztikus hangzását. Élvezze kedvenc zeneszámainak erőteljes dinamikus mélyhangkiemeléssel megtámogatott hangját MP3-CD lemezről vagy USB Direct lejátszással.

Összes előny megtekintése

a kompakt hangrendszerrel

Kikapcsolódás nagyszerű zenével

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • kazetta

  • 10 W-os

10 W RMS kimeneti összteljesítmény

10 W RMS kimeneti összteljesítmény

A Philips zenerendszer kimeneti összteljesítménye 10 W RMS. Az RMS a „Root Mean Square” szavak rövidítése, ami a hangteljesítmény tipikus mérésére utal, és az erősítőből a hangsugárzó felé továbbított elektromos energiát jellemzi, wattban mérve. A hangsugárzó felé továbbított elektromos energia nagysága és a hangsugárzó érzékenysége határozza meg a létrejövő hangteljesítményt. Minél nagyobb a wattok száma, annál nagyobb a hangsugárzóból kisugárzott hangteljesítmény.

Kazettaegység automatikus megállás funkcióval

Kompakt kialakítás

Műszaki adatok

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5.0

5-ből

1

Vélemény

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

09/02/2018

България

България

Оценка 6

Отличен звук и всички най-необходими функции! Оценка 6.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: MCM1120 Класическа микро озвучителна система

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: MCM1120 Класическа микро озвучителна система

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.