2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Gazdag és erőteljes hangzás
Hallgassa kedvenceit hordozható lejátszóról az USB Direct vagy az Audio in bemeneten keresztül. A Philips Mikro hangrendszer MP3-CD és CD-R/RW lemezeket is lejátszik. Az erőteljes és átütő basszust a Bass Reflex hangsugárzók biztosítják.
CD, MP3-CD, USB, FM
max. 20 W
Az MP3 rövidítés az „MPEG 1 Audio Layer – 7,6 cm (3")” kifejezést takarja. Az MP3 egy forradalmian új tömörítési technológia, amellyel hatalmas digitális zenei fájlok tized akkora méretre csökkenthetők, hangminőségük radikális romlása nélkül. Az MP3 vált a világhálón használt szabványos hangtömörítési formátummá, amely a hangfájlok könnyű és gyors átvitelét teszi lehetővé.
A Bass Reflex hangsugárzó rendszer mély basszus hanghatást produkál egy kompakt hangszóródobozban. Abban tér el a hagyományos hangszóródoboztól, hogy egy basszuscső is csatlakozik, amely akusztikusan összhangban áll a mélynyomóval, és ez optimalizálja a kiadott alacsony frekvenciákat. Az eredmény egy mélyebb, szabályozott basszushang és kisebb torzítás. Úgy működik, hogy a basszuscsőben rezgésbe hozza a levegőt, és az úgy vibrál, mint egy normál mélynyomóban. A mélynyomó reakcióval a rendszer kibővíti az általánosan alacsony frekvenciájú hangokat, és a mély basszushang új dimenzióját hozza létre.
A digitális hangzásszabályzás lehetővé teszi, hogy a gyárilag előre beállított Balance, Clear, Powerful, Warm vagy Bright beállítás kiválasztásával optimalizálja a különböző zenei stílusok frekvenciatartományait. Az egyes üzemmódok grafikus hangszín-szabályozási eljárás segítségével automatikusan beállítják a kiegyenlített hangzást, és erősítik az adott zenei stílusban leggyakoribb hangfrekvenciákat. A digitális hangzásszabályozás pontosan az éppen játszott zene típusához igazítja a hangegyensúlyt, így a lehető legtöbbet hozhatja ki a zenéből.
4.4
5-ből
8
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Wieloryb
26/09/2026
Polska
Super sprzęt do domowego słuchania i nie tylko zupełnie wystarcza , dobre brzmienie👍
Ez az értékelés a következőhöz készült: MCM1150 Mikrowieża
Használat dátuma 2026-09-26
Ez az értékelés a következőhöz készült: MCM1150 Mikrowieża
Használat dátuma 2026-09-26
Mati15
31/12/2015
Polska
Fajnie odtwarza muzykę
Fajnie odtwarza muzykę z pendrive, płyt CD, DVD oraz radia.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: MCM1150 Mikrowieża
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: MCM1150 Mikrowieża
lukaszp125
24/02/2015
Polska
THE BEST
Wieża prezentuje się super Gra rewelacyjnie super moc . Świetny wygląd GODNA POLECENIA
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: MCM1150 Mikrowieża
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: MCM1150 Mikrowieża