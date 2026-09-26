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Gyártás megszűnt

Mikro zenei rendszer

MCM1150/12

4.4

| (8) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

Gazdag és erőteljes hangzás

Hallgassa kedvenceit hordozható lejátszóról az USB Direct vagy az Audio in bemeneten keresztül. A Philips Mikro hangrendszer MP3-CD és CD-R/RW lemezeket is lejátszik. Az erőteljes és átütő basszust a Bass Reflex hangsugárzók biztosítják.

Összes előny megtekintése

A hangzás bűvöletében

Gazdag és erőteljes hangzás

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • max. 20 W

MP3-CD, CD és CD-R/RW lejátszás

MP3-CD, CD és CD-R/RW lejátszás

Az MP3 rövidítés az „MPEG 1 Audio Layer – 7,6 cm (3")” kifejezést takarja. Az MP3 egy forradalmian új tömörítési technológia, amellyel hatalmas digitális zenei fájlok tized akkora méretre csökkenthetők, hangminőségük radikális romlása nélkül. Az MP3 vált a világhálón használt szabványos hangtömörítési formátummá, amely a hangfájlok könnyű és gyors átvitelét teszi lehetővé.

Bass Reflex hangsugárzó rendszer az erőteljes, mélyebb basszushangért

Bass Reflex hangsugárzó rendszer az erőteljes, mélyebb basszushangért

A Bass Reflex hangsugárzó rendszer mély basszus hanghatást produkál egy kompakt hangszóródobozban. Abban tér el a hagyományos hangszóródoboztól, hogy egy basszuscső is csatlakozik, amely akusztikusan összhangban áll a mélynyomóval, és ez optimalizálja a kiadott alacsony frekvenciákat. Az eredmény egy mélyebb, szabályozott basszushang és kisebb torzítás. Úgy működik, hogy a basszuscsőben rezgésbe hozza a levegőt, és az úgy vibrál, mint egy normál mélynyomóban. A mélynyomó reakcióval a rendszer kibővíti az általánosan alacsony frekvenciájú hangokat, és a mély basszushang új dimenzióját hozza létre.

Digitális hangzásszabályzás optimális zenei stílusbeállításhoz

A digitális hangzásszabályzás lehetővé teszi, hogy a gyárilag előre beállított Balance, Clear, Powerful, Warm vagy Bright beállítás kiválasztásával optimalizálja a különböző zenei stílusok frekvenciatartományait. Az egyes üzemmódok grafikus hangszín-szabályozási eljárás segítségével automatikusan beállítják a kiegyenlített hangzást, és erősítik az adott zenei stílusban leggyakoribb hangfrekvenciákat. A digitális hangzásszabályozás pontosan az éppen játszott zene típusához igazítja a hangegyensúlyt, így a lehető legtöbbet hozhatja ki a zenéből.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.4

5-ből

8

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

2
1

26/09/2026

Polska

Polska

Super sprzęt do domowego słuchania i nie tylko zupełnie wystarcza , dobre brzmienie👍

Ez az értékelés a következőhöz készült: MCM1150 Mikrowieża

Használat dátuma 2026-09-26

Ez az értékelés a következőhöz készült: MCM1150 Mikrowieża

Használat dátuma 2026-09-26

31/12/2015

Polska

Polska

Fajnie odtwarza muzykę

Fajnie odtwarza muzykę z pendrive, płyt CD, DVD oraz radia.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: MCM1150 Mikrowieża

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: MCM1150 Mikrowieża

24/02/2015

Polska

Polska

THE BEST

Wieża prezentuje się super Gra rewelacyjnie super moc . Świetny wygląd GODNA POLECENIA

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: MCM1150 Mikrowieża

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: MCM1150 Mikrowieża

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.