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Gyártás megszűnt

Mikro zenei rendszer

MCM2050/12

Az otthonába illő hangrendszer

Élvezze a több forrásból érkező nagyszerű zenét. Hallgasson MP3-CD-ket, rádiót vagy hordozható készüléken lévő zenét az MP3 Link vagy az USB Direct kapcsolattal. A Philips MCM2050/12 mikro hangrendszer falra szerelhető, de az asztalra is helyezheti – bármilyen otthoni környezetbe illik.

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A hangzás bűvöletében

Az otthonába illő hangrendszer

USB Direct az MP3/WMA formátumú zene lejátszásához

USB Direct az MP3/WMA formátumú zene lejátszásához

Az USB Direct mód segítségével csak csatlakoztatnia kell az USB-eszközt a Philips készülék USB-portjához, és a digitális zenei tartalom közvetlenül a Philips készülékről játszható le.

A motoros elülső tolóajtó stílust és eleganciát teremt

A motoros elülső tolóajtó stílust és eleganciát teremt

A motoros elülső tolóajtó még vonzóbbá teszi az amúgy is elegáns rendszer küllemét. A stílusos, mégis funkcionális, a lemezt takaró ajtó könnyed függőleges fel és le mozgással reagál a gomb érintésére, amikor csak Önnek kedve van zenei választékának megváltoztatására. Dőljön hátra, és élvezze a dinamikus hangteljesítményt, miközben az átlátszó ablaknak köszönhetően a szeme előtt történik a lemez lejátszása.

20 W RMS kimeneti összteljesítmény

20 W RMS kimeneti összteljesítmény

A rendszer kimeneti összteljesítménye 20 W RMS. Az RMS a „Root Mean Square” szavak rövidítése, ami a hangteljesítmény tipikus mérésére utal, és az erősítőből a hangsugárzó felé továbbított elektromos energiát jellemzi, wattban mérve. A hangsugárzó felé továbbított elektromos energia nagysága és a hangsugárzó érzékenysége határozza meg a létrejövő hangteljesítményt. Minél nagyobb a wattok száma, annál nagyobb a hangsugárzóból kisugárzott hangteljesítmény.

Műszaki adatok

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  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.