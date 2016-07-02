2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
A hangzás bűvöletében
A keskeny és falra szerelhető Philips MCM233/12 elegáns mikro zenei rendszer bármilyen szobabelsőbe illik. Hallgathatja CD lemezeit, vagy csatlakoztathatja hordozható lejátszóját az USB Direct vagy MP3 Link csatlakozóhoz, és maradéktalan zenei élvezetben lehet része.
20 W
A digitális hangzásszabályzás lehetővé teszi, hogy az előre beállított Jazz, Rock, Pop és Classic beállítás kiválasztásával optimalizálja a különböző zenei műfajok frekvenciatartományait. Az egyes üzemmódok grafikus hangszínszabályozás segítségével automatikusan módosítják a hangkiegyenlítést, és erősítik az adott zenei stílusban leggyakoribb hangfrekvenciákat. A digitális hangzásszabályozás pontosan az éppen játszott zene típusához igazítja a kiegyenlítést, így a lehető legtöbbet hozhatja ki a zenéből.
A Dinamikus mélyhang-kiemelés maximálisra növeli a zenei élvezetet, hiszen egyetlen gombnyomással képes kiemelni a zene mélyhang-tartalmát – bármilyen legyen is a hangerő-beállítás: alacsony vagy magas! A legmélyebb frekvenciák rendszerint elvesznek a hangerő alacsony szintre állítása mellett. Ennek ellensúlyozására a Dinamikus mélyhang-kiemelés beállítható a mély hangszintek kiemelésére, így Ön kiegyenlített hanghatást élvezhet a hangerő csökkentése esetén is.
A rendszer kimeneti összteljesítménye 20 W RMS. Az RMS a „Root Mean Square” szavak rövidítése, ami a hangteljesítmény tipikus mérésére utal, és az erősítőből a hangsugárzó felé továbbított elektromos energiát jellemzi, wattban mérve. A hangsugárzó felé továbbított elektromos energia nagysága és a hangsugárzó érzékenysége határozza meg a létrejövő hangteljesítményt. Minél nagyobb a wattok száma, annál nagyobb a hangsugárzóból kisugárzott hangteljesítmény.
4.3
5-ből
7
Értékelések
86%
ajánlja ezt a terméket
Tomas2
02/07/2016
Česká republika
Výborný a krásný výrobek
Výborný a krásný výrobek Spolehlivý Dobře přenosný
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: MCM233 Úhledný hudební mikrosystém
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: MCM233 Úhledný hudební mikrosystém
kamilwr
22/09/2013
Polska
najfajnieszy jest wyglad, prostota obsługi
najfajnieszy jest wyglad, prostota obsługi, mogła byc głośniejssza, ake na tak kompaktowy wyglad może byc.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: MCM233 Elegancka mikrowieża
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: MCM233 Elegancka mikrowieża
bartpyt
09/12/2012
Polska
Stylowy funkcjonalny produkt
Moc i jakość dźwieku adekwatne do gabarytu. Łatwy w obsłudze
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: MCM233 Elegancka mikrowieża
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: MCM233 Elegancka mikrowieża