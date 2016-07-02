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Gyártás megszűnt

Sleek mikro hangrendszer

MCM233/12

4.3

| (7) Értékelések | 86% ajánlja ezt a terméket

A hangzás bűvöletében

A keskeny és falra szerelhető Philips MCM233/12 elegáns mikro zenei rendszer bármilyen szobabelsőbe illik. Hallgathatja CD lemezeit, vagy csatlakoztathatja hordozható lejátszóját az USB Direct vagy MP3 Link csatlakozóhoz, és maradéktalan zenei élvezetben lehet része.

Összes előny megtekintése

Az otthonába illő hangrendszer

A hangzás bűvöletében

  • 20 W

Digitális hangzásszabályzás optimális zenei stílusbeállításhoz

Digitális hangzásszabályzás optimális zenei stílusbeállításhoz

A digitális hangzásszabályzás lehetővé teszi, hogy az előre beállított Jazz, Rock, Pop és Classic beállítás kiválasztásával optimalizálja a különböző zenei műfajok frekvenciatartományait. Az egyes üzemmódok grafikus hangszínszabályozás segítségével automatikusan módosítják a hangkiegyenlítést, és erősítik az adott zenei stílusban leggyakoribb hangfrekvenciákat. A digitális hangzásszabályozás pontosan az éppen játszott zene típusához igazítja a kiegyenlítést, így a lehető legtöbbet hozhatja ki a zenéből.

Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang

Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang

A Dinamikus mélyhang-kiemelés maximálisra növeli a zenei élvezetet, hiszen egyetlen gombnyomással képes kiemelni a zene mélyhang-tartalmát – bármilyen legyen is a hangerő-beállítás: alacsony vagy magas! A legmélyebb frekvenciák rendszerint elvesznek a hangerő alacsony szintre állítása mellett. Ennek ellensúlyozására a Dinamikus mélyhang-kiemelés beállítható a mély hangszintek kiemelésére, így Ön kiegyenlített hanghatást élvezhet a hangerő csökkentése esetén is.

20 W RMS kimeneti összteljesítmény

20 W RMS kimeneti összteljesítmény

A rendszer kimeneti összteljesítménye 20 W RMS. Az RMS a „Root Mean Square” szavak rövidítése, ami a hangteljesítmény tipikus mérésére utal, és az erősítőből a hangsugárzó felé továbbított elektromos energiát jellemzi, wattban mérve. A hangsugárzó felé továbbított elektromos energia nagysága és a hangsugárzó érzékenysége határozza meg a létrejövő hangteljesítményt. Minél nagyobb a wattok száma, annál nagyobb a hangsugárzóból kisugárzott hangteljesítmény.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.3

5-ből

7

Értékelések

86%

ajánlja ezt a terméket

2
1

02/07/2016

Česká republika

Česká republika

Výborný a krásný výrobek

Výborný a krásný výrobek Spolehlivý Dobře přenosný

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: MCM233 Úhledný hudební mikrosystém

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: MCM233 Úhledný hudební mikrosystém

22/09/2013

Polska

Polska

najfajnieszy jest wyglad, prostota obsługi

najfajnieszy jest wyglad, prostota obsługi, mogła byc głośniejssza, ake na tak kompaktowy wyglad może byc.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: MCM233 Elegancka mikrowieża

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: MCM233 Elegancka mikrowieża

09/12/2012

Polska

Polska

Stylowy funkcjonalny produkt

Moc i jakość dźwieku adekwatne do gabarytu. Łatwy w obsłudze

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: MCM233 Elegancka mikrowieża

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: MCM233 Elegancka mikrowieża

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.