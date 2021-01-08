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Gyártás megszűnt

Elegáns mikro zenei rendszer

MCM277/12

4.5

| (2) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

A hangzás bűvöletében

Szereti az újat és divatosat, az egyedi újítást és stílust? A Philips egyedi és sikkes, elegáns mikro zenei rendszerében a dinamikus hangteljesítmény mutatós külsővel, MP3/WMA-CD és USB Direct lejátszással párosul. Falra is szerelhető.

Összes előny megtekintése

Az otthonába illő hang

A hangzás bűvöletében

  • falra szerelhető

10 W RMS kimeneti összteljesítmény

10 W RMS kimeneti összteljesítmény

A Philips zenerendszer kimeneti összteljesítménye 10 W RMS. Az RMS a „Root Mean Square” szavak rövidítése, ami a hangteljesítmény tipikus mérésére utal, és az erősítőből a hangsugárzó felé továbbított elektromos energiát jellemzi, wattban mérve. A hangsugárzó felé továbbított elektromos energia nagysága és a hangsugárzó érzékenysége határozza meg a létrejövő hangteljesítményt. Minél nagyobb a wattok száma, annál nagyobb a hangsugárzóból kisugárzott hangteljesítmény.

MP3/WMA-CD, CD és CD-RW lemezek lejátszása

MP3/WMA-CD, CD és CD-RW lemezek lejátszása

A hangtömörítési eljárás a hangminőség radikális romlása nélkül teszi lehetővé nagy zenefájlok akár 10-szeres tömörítését is. Az MP3 és WMA két olyan tömörítési formátum, amelyeknek köszönhetően megtapasztalhatja Philips lejátszóján a digitális zene világának előnyeit. Töltsön le hivatalos internetes oldalakról MP3 vagy WMA dalokat, vagy hozza létre saját MP3 vagy WMA zenefájljait az audio CD-k rippelésével (konvertálásával), és gondoskodjon a lejátszóra való átvitelükről.

Digitális hangolás és programozott állomások a még nagyobb kényelemért

Digitális hangolás és programozott állomások a még nagyobb kényelemért

Egyszerűen hangoljon egy rádióállomásra, amelyet be kíván programozni, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a preset gombot a frekvencia tárolásához. A beprogramozott állomások kiválasztásával könnyedén hozzáférhet kedvenc rádióállomásaihoz, anélkül, hogy manuálisan be kéne hangolnia azokat minden alkalommal.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.5

5-ből

2

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
2
1

08/01/2021

România

România

Excelent

Produsele Philips o calitate excepțională recomand

Előnyök

Totul ok

Hátrányok

0

Ez az értékelés a következőhöz készült: MCM277 Sleek micro sound system

Használat dátuma 2019-01-08

Ez az értékelés a következőhöz készült: MCM277 Sleek micro sound system

Használat dátuma 2019-01-08

26/12/2020

România

România

Produs de calitate superioara

Tuturor care-și doresc un produs de o calitate deosebita Philips aduce noutăți an viata de zi cu zi

Előnyök

Exceptional

Hátrányok

Telecomandă slaba

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: MCM277 Sleek micro sound system

Használat dátuma 2018-12-26

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: MCM277 Sleek micro sound system

Használat dátuma 2018-12-26

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.