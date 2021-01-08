2 év jótállás.
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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
A hangzás bűvöletében
Szereti az újat és divatosat, az egyedi újítást és stílust? A Philips egyedi és sikkes, elegáns mikro zenei rendszerében a dinamikus hangteljesítmény mutatós külsővel, MP3/WMA-CD és USB Direct lejátszással párosul. Falra is szerelhető.
falra szerelhető
A Philips zenerendszer kimeneti összteljesítménye 10 W RMS. Az RMS a „Root Mean Square” szavak rövidítése, ami a hangteljesítmény tipikus mérésére utal, és az erősítőből a hangsugárzó felé továbbított elektromos energiát jellemzi, wattban mérve. A hangsugárzó felé továbbított elektromos energia nagysága és a hangsugárzó érzékenysége határozza meg a létrejövő hangteljesítményt. Minél nagyobb a wattok száma, annál nagyobb a hangsugárzóból kisugárzott hangteljesítmény.
A hangtömörítési eljárás a hangminőség radikális romlása nélkül teszi lehetővé nagy zenefájlok akár 10-szeres tömörítését is. Az MP3 és WMA két olyan tömörítési formátum, amelyeknek köszönhetően megtapasztalhatja Philips lejátszóján a digitális zene világának előnyeit. Töltsön le hivatalos internetes oldalakról MP3 vagy WMA dalokat, vagy hozza létre saját MP3 vagy WMA zenefájljait az audio CD-k rippelésével (konvertálásával), és gondoskodjon a lejátszóra való átvitelükről.
Egyszerűen hangoljon egy rádióállomásra, amelyet be kíván programozni, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a preset gombot a frekvencia tárolásához. A beprogramozott állomások kiválasztásával könnyedén hozzáférhet kedvenc rádióállomásaihoz, anélkül, hogy manuálisan be kéne hangolnia azokat minden alkalommal.
4.5
5-ből
2
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Vasilemm
08/01/2021
România
Excelent
Produsele Philips o calitate excepțională recomand
Előnyök
Totul ok
Hátrányok
0
Ez az értékelés a következőhöz készült: MCM277 Sleek micro sound system
Használat dátuma 2019-01-08
Ez az értékelés a következőhöz készült: MCM277 Sleek micro sound system
Használat dátuma 2019-01-08
Vasy11
26/12/2020
România
Produs de calitate superioara
Tuturor care-și doresc un produs de o calitate deosebita Philips aduce noutăți an viata de zi cu zi
Előnyök
Exceptional
Hátrányok
Telecomandă slaba
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: MCM277 Sleek micro sound system
Használat dátuma 2018-12-26
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: MCM277 Sleek micro sound system
Használat dátuma 2018-12-26