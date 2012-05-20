2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
A hangzás bűvöletében
A Philips Classic mikro zenei rendszerrel lehetősége nyílik kiváló hangzással hallgatnia kedvenc MP3/WMA zeneszámait az USB Direct vagy MP3 Link csatlakozáson keresztül. Klasszikus kinézetű, elegáns kivitelezésű, faborítású hangsugárzók, amelyek soha nem mennek ki a divatból.
30 W
A Rádió adatrendszer (RDS) segítségével anélkül hangolhatók be a rádióállomások, hogy a hallgató ismerné azok sugárzási frekvenciáját. Az RDS normál módban frekvenciájuk helyett az adók nevét jeleníti meg, lehetővé téve a gyors és hatékony hangolást. A rendszeren keresztül az adók szöveges üzeneteket, híreket, állomásadatokat is sugározhatnak, melyek közvetlenül a rádiókészülék kijelzőjén jelennek meg. Az Európában széles körben használt szolgáltatás az RDS szöveget a rádióadó hullámhosszán sugározza. A hallgató választhatja az alap RDS megjelenítést (állomásnév), de előfizethet kiegészítő, szöveges szolgáltatásokra is.
Az USB Direct mód segítségével csak csatlakoztatnia kell az USB-eszközt a Philips készülék USB-portjához, és a digitális zenei tartalom közvetlenül a Philips készülékről játszható le.
Több ébresztőóra rendelkezik különböző ébresztési lehetőségekkel. Ezzel a Philips órás rádióval lehetősége van a rádiós, vagy a hagyományos hangjelzéses ébresztés között választani. Az elalváskapcsoló lehetővé teszi, hogy beprogramozhassa a beállított zene kívánt lejátszási idejét, mielőtt Ön elaludna. Ez a rádiós óra minden kívánságát teljesíti: ha kívánja, reggelente egy állandó hangjelzésre ébredhet, míg esténként kedvenc zenéjére aludhat el.
3.5
5-ből
2
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Nowaczek
20/05/2012
Polska
Dobre brzmienia za na prawdę małe pieniądze, w sam raz do sypialni.
Sprzęt ma dobre parametry jak za taką cenę. Oczywiście mozna powiedzieć że jest wiele sprzętów które biją MCM305 na głowę, lecz są to sprzęty z półki dopiero dwu krotnie wyższej. Brzmienie w zupełności wystarczające do sypialni, pokoju dziecka bądź kuchni. W większych pomieszczenia raczej polecam zestaw kina 5.1 z dobrym DD.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: MCM305 Mikrowieża Classic
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: MCM305 Mikrowieża Classic
Haki
15/05/2012
Polska
Mała wieża z duszą i zapasem mocy. Doskonała do małego pokoju.
Na pewno warto kupić ten sprzęt. Po za małymi niedoskonałościami (słaby zasięg FM z powodu braku wyjścia na zewnętrzna profesjonalną antenę; chwilowe zawieszanie się niektórych funkcji takich jak klawisze numeryczne) jest to multimedialne centrum muzyczne dla przeciętnego użytkownika. Łatwość obsługi oraz atrakcyjny wygląd sprawiają że warto kupić ten niedrogi sprzęt.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: MCM305 Mikrowieża Classic
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: MCM305 Mikrowieża Classic