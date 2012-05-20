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Gyártás megszűnt

Classic mikro hangrendszer

MCM305/12

3.5

| (2) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

A hangzás bűvöletében

A Philips Classic mikro zenei rendszerrel lehetősége nyílik kiváló hangzással hallgatnia kedvenc MP3/WMA zeneszámait az USB Direct vagy MP3 Link csatlakozáson keresztül. Klasszikus kinézetű, elegáns kivitelezésű, faborítású hangsugárzók, amelyek soha nem mennek ki a divatból.

Összes előny megtekintése

Kikapcsolódás nagyszerű zenével

A hangzás bűvöletében

  • 30 W

Rádió adatrendszer (RDS) – állomásinformáció és adatszolgáltatások

A Rádió adatrendszer (RDS) segítségével anélkül hangolhatók be a rádióállomások, hogy a hallgató ismerné azok sugárzási frekvenciáját. Az RDS normál módban frekvenciájuk helyett az adók nevét jeleníti meg, lehetővé téve a gyors és hatékony hangolást. A rendszeren keresztül az adók szöveges üzeneteket, híreket, állomásadatokat is sugározhatnak, melyek közvetlenül a rádiókészülék kijelzőjén jelennek meg. Az Európában széles körben használt szolgáltatás az RDS szöveget a rádióadó hullámhosszán sugározza. A hallgató választhatja az alap RDS megjelenítést (állomásnév), de előfizethet kiegészítő, szöveges szolgáltatásokra is.

USB Direct az MP3/WMA formátumú zene lejátszásához

USB Direct az MP3/WMA formátumú zene lejátszásához

Az USB Direct mód segítségével csak csatlakoztatnia kell az USB-eszközt a Philips készülék USB-portjához, és a digitális zenei tartalom közvetlenül a Philips készülékről játszható le.

Ébresztő és elalváskapcsoló funkciók

Ébresztő és elalváskapcsoló funkciók

Több ébresztőóra rendelkezik különböző ébresztési lehetőségekkel. Ezzel a Philips órás rádióval lehetősége van a rádiós, vagy a hagyományos hangjelzéses ébresztés között választani. Az elalváskapcsoló lehetővé teszi, hogy beprogramozhassa a beállított zene kívánt lejátszási idejét, mielőtt Ön elaludna. Ez a rádiós óra minden kívánságát teljesíti: ha kívánja, reggelente egy állandó hangjelzésre ébredhet, míg esténként kedvenc zenéjére aludhat el.

Műszaki adatok

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Értékelések

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3.5

5-ből

2

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

5
2
1

20/05/2012

Polska

Polska

Dobre brzmienia za na prawdę małe pieniądze, w sam raz do sypialni.

Sprzęt ma dobre parametry jak za taką cenę. Oczywiście mozna powiedzieć że jest wiele sprzętów które biją MCM305 na głowę, lecz są to sprzęty z półki dopiero dwu krotnie wyższej. Brzmienie w zupełności wystarczające do sypialni, pokoju dziecka bądź kuchni. W większych pomieszczenia raczej polecam zestaw kina 5.1 z dobrym DD.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: MCM305 Mikrowieża Classic

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: MCM305 Mikrowieża Classic

15/05/2012

Polska

Polska

Mała wieża z duszą i zapasem mocy. Doskonała do małego pokoju.

Na pewno warto kupić ten sprzęt. Po za małymi niedoskonałościami (słaby zasięg FM z powodu braku wyjścia na zewnętrzna profesjonalną antenę; chwilowe zawieszanie się niektórych funkcji takich jak klawisze numeryczne) jest to multimedialne centrum muzyczne dla przeciętnego użytkownika. Łatwość obsługi oraz atrakcyjny wygląd sprawiają że warto kupić ten niedrogi sprzęt.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: MCM305 Mikrowieża Classic

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: MCM305 Mikrowieża Classic

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.