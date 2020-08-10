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Gyártás megszűnt

Mikro Hi-Fi rendszer

MCM710/12

5

| (2) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

Gazdag hangzás, kompakt kialakítás

A legújabb technológiát és a stílust kedvelők számára kifejlesztett Philips MCM710 jellemzője a kifinomultság és a minőség. Élvezze az MP3 és WMA zenét USB Direct lejátszást nyújtó hordozható lejátszójáról.

Összes előny megtekintése

USB Direct lejátszással

Gazdag hangzás, kompakt kialakítás

  • MP3/WMA-CD lejátszás

  • USB Direct

Ébresztő és elalváskapcsoló funkciók

Ébresztő és elalváskapcsoló funkciók

Több ébresztőóra rendelkezik különböző ébresztési lehetőségekkel. Ezzel a Philips órás rádióval lehetősége van a rádiós, vagy a hagyományos hangjelzéses ébresztés között választani. Az elalváskapcsoló lehetővé teszi, hogy beprogramozhassa a beállított zene kívánt lejátszási idejét, mielőtt Ön elaludna. Ez a rádiós óra minden kívánságát teljesíti: ha kívánja, reggelente egy állandó hangjelzésre ébredhet, míg esténként kedvenc zenéjére aludhat el.

Digitális hangolás és 20 rádióállomás tárolása a még nagyobb kényelemért

Digitális hangolás és 20 rádióállomás tárolása a még nagyobb kényelemért

Egyszerűen hangoljon egy rádióállomásra, amelyet be kíván programozni, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a preset gombot a frekvencia tárolásához. A beprogramozott állomások kiválasztásával könnyedén hozzáférhet kedvenc rádióállomásaihoz, anélkül, hogy manuálisan be kéne hangolnia azokat minden alkalommal.

Elegáns faborítású hangszórók

Műszaki adatok

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Értékelések

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5.0

5-ből

2

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

10/08/2020

Eesti

Eesti

Hea toode

Toode MCM 710/12 soetatud 2008 a ja töötab tänaseni (august 2020a) väga hästi, väikese gabariidi juures väga hea ja liikuv heli. Hea heli jaoks raadios vajab antenni, Tartus kasutasin lausa väliantenni, Tallinnas siseantenn. Aasta tagasi lakkas töötamast kaugjuhtimispult, reomnt ei aidanud. Uut pole kusagilt tellida, hallo Philips aita!

Előnyök

Kompaktne, hea heli, töökindel

Hátrányok

Kaugjuhtimispulti peaks olema võimalik juurde tellida ka 10 a pärast.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: MCM710 Hi-Fi mikrosüsteem

Használat dátuma 2018-08-10

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: MCM710 Hi-Fi mikrosüsteem

Használat dátuma 2018-08-10

16/12/2018

Eesti

Eesti

Hea kvaliteedi ja heliga seade.

Väga hea ja töökindel seade, tänaseks töötanud 9 aastat. Oma kompaktsuse kohta hea heli kvaliteediga. Soovitatav kasutada antenni. Peale 9 a lakkas töötamast kaugjuhtimispult (asi pole patareis)

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: MCM710 Hi-Fi mikrosüsteem

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: MCM710 Hi-Fi mikrosüsteem

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.