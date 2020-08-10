2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Gazdag hangzás, kompakt kialakítás
A legújabb technológiát és a stílust kedvelők számára kifejlesztett Philips MCM710 jellemzője a kifinomultság és a minőség. Élvezze az MP3 és WMA zenét USB Direct lejátszást nyújtó hordozható lejátszójáról.
MP3/WMA-CD lejátszás
USB Direct
Több ébresztőóra rendelkezik különböző ébresztési lehetőségekkel. Ezzel a Philips órás rádióval lehetősége van a rádiós, vagy a hagyományos hangjelzéses ébresztés között választani. Az elalváskapcsoló lehetővé teszi, hogy beprogramozhassa a beállított zene kívánt lejátszási idejét, mielőtt Ön elaludna. Ez a rádiós óra minden kívánságát teljesíti: ha kívánja, reggelente egy állandó hangjelzésre ébredhet, míg esténként kedvenc zenéjére aludhat el.
Egyszerűen hangoljon egy rádióállomásra, amelyet be kíván programozni, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a preset gombot a frekvencia tárolásához. A beprogramozott állomások kiválasztásával könnyedén hozzáférhet kedvenc rádióállomásaihoz, anélkül, hogy manuálisan be kéne hangolnia azokat minden alkalommal.
5.0
5-ből
2
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
metsur
10/08/2020
Eesti
Hea toode
Toode MCM 710/12 soetatud 2008 a ja töötab tänaseni (august 2020a) väga hästi, väikese gabariidi juures väga hea ja liikuv heli. Hea heli jaoks raadios vajab antenni, Tartus kasutasin lausa väliantenni, Tallinnas siseantenn. Aasta tagasi lakkas töötamast kaugjuhtimispult, reomnt ei aidanud. Uut pole kusagilt tellida, hallo Philips aita!
Előnyök
Kompaktne, hea heli, töökindel
Hátrányok
Kaugjuhtimispulti peaks olema võimalik juurde tellida ka 10 a pärast.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: MCM710 Hi-Fi mikrosüsteem
Használat dátuma 2018-08-10
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: MCM710 Hi-Fi mikrosüsteem
Használat dátuma 2018-08-10
Arno50
16/12/2018
Eesti
Hea kvaliteedi ja heliga seade.
Väga hea ja töökindel seade, tänaseks töötanud 9 aastat. Oma kompaktsuse kohta hea heli kvaliteediga. Soovitatav kasutada antenni. Peale 9 a lakkas töötamast kaugjuhtimispult (asi pole patareis)
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: MCM710 Hi-Fi mikrosüsteem
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: MCM710 Hi-Fi mikrosüsteem