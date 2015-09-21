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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
A hangzás bűvöletében
Merüljön el az audiofil minőségű hangzásban a selyem dóm magassugárzóval rendelkező Philips komponens hifi rendszernek köszönhetően. Az elegáns, fa hangsugárzó dobozok és az alumínium ház szintén hozzájárul a kiemelkedő hangminőséghez. Mindehhez precíz és finom szabályozási lehetőség párosul.
Selyem dóm magassugárzó
60 W
Az öntött alumínium készülékház pihekönnyű, de módfelett erős és merev, jól bírja a magasabb hőmérsékleti viszonyokat, és nem utolsósorban rozsdamentes.
Az apró részletekig megtervezett mikrorendszer tartozéka a négy darab háromszög alakú lábbal ellátott állvány. Ez megakadályozza az erősítőből és a CD-betöltőből érkező, rezgés, túlmelegedés vagy elektromágneses interferencia által generált összes hangfrekvenciás torzítást. Az eredmény a lágy és kiváló minőségű hangvisszaadás.
Az USB Direct mód segítségével csak csatlakoztatnia kell az USB-eszközt a Philips készülék USB-portjához, és a digitális zenei tartalom közvetlenül a Philips készülékről játszható le.
Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése
4.7
5-ből
3
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
JLynx
21/09/2015
Polska
Ellenőrzött vevő
Bardzo dobry produkt
Bardzo dobry produkt. Wspaniała jakość dźwięku w stosunku do ceny.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Heritage Audio MCM770 Komponentowa miniwieża hi-fi
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Heritage Audio MCM770 Komponentowa miniwieża hi-fi
aleanna
08/11/2013
Polska
Bardzo elegancki i dobry sprzęt domowy.
Zgrabna wieża, eleganckie kolumny w drewnianej obudowie, doskonała jakość dźwięku.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Heritage Audio MCM770 Komponentowa miniwieża hi-fi
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Heritage Audio MCM770 Komponentowa miniwieża hi-fi
darecki
07/11/2013
Polska
jeden z lepszych zestawów
bardzo dobry sprzęcik jedyny mankament - brak wejścia na słuchawki
Ez az értékelés a következőhöz készült: Heritage Audio MCM770 Komponentowa miniwieża hi-fi
Ez az értékelés a következőhöz készült: Heritage Audio MCM770 Komponentowa miniwieża hi-fi