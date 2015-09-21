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Gyártás megszűnt

Heritage Audiokomponens hifi rendszer

MCM770/12

4.7

| (3) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

A hangzás bűvöletében

Merüljön el az audiofil minőségű hangzásban a selyem dóm magassugárzóval rendelkező Philips komponens hifi rendszernek köszönhetően. Az elegáns, fa hangsugárzó dobozok és az alumínium ház szintén hozzájárul a kiemelkedő hangminőséghez. Mindehhez precíz és finom szabályozási lehetőség párosul.

Összes előny megtekintése

Élvezze a hifi zenét

A hangzás bűvöletében

  • Selyem dóm magassugárzó

  • 60 W

Az alumínium készülékház a minőség érzetét kelti, és jól néz ki

Az alumínium készülékház a minőség érzetét kelti, és jól néz ki

Az öntött alumínium készülékház pihekönnyű, de módfelett erős és merev, jól bírja a magasabb hőmérsékleti viszonyokat, és nem utolsósorban rozsdamentes.

Csúcsminőségű tervezésű összetevők állvánnyal

Csúcsminőségű tervezésű összetevők állvánnyal

Az apró részletekig megtervezett mikrorendszer tartozéka a négy darab háromszög alakú lábbal ellátott állvány. Ez megakadályozza az erősítőből és a CD-betöltőből érkező, rezgés, túlmelegedés vagy elektromágneses interferencia által generált összes hangfrekvenciás torzítást. Az eredmény a lágy és kiváló minőségű hangvisszaadás.

USB Direct az MP3/WMA formátumú zene lejátszásához

USB Direct az MP3/WMA formátumú zene lejátszásához

Az USB Direct mód segítségével csak csatlakoztatnia kell az USB-eszközt a Philips készülék USB-portjához, és a digitális zenei tartalom közvetlenül a Philips készülékről játszható le.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.7

5-ből

3

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
2
1

21/09/2015

Polska

Polska

Ellenőrzött vevő

Bardzo dobry produkt

Bardzo dobry produkt. Wspaniała jakość dźwięku w stosunku do ceny.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Heritage Audio MCM770 Komponentowa miniwieża hi-fi

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Heritage Audio MCM770 Komponentowa miniwieża hi-fi

08/11/2013

Polska

Polska

Bardzo elegancki i dobry sprzęt domowy.

Zgrabna wieża, eleganckie kolumny w drewnianej obudowie, doskonała jakość dźwięku.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Heritage Audio MCM770 Komponentowa miniwieża hi-fi

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Heritage Audio MCM770 Komponentowa miniwieża hi-fi

07/11/2013

Polska

Polska

jeden z lepszych zestawów

bardzo dobry sprzęcik jedyny mankament - brak wejścia na słuchawki

Ez az értékelés a következőhöz készült: Heritage Audio MCM770 Komponentowa miniwieża hi-fi

Ez az értékelés a következőhöz készült: Heritage Audio MCM770 Komponentowa miniwieża hi-fi

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.