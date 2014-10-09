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Gyártás megszűnt

StreamiumHálózati zenelejátszó

NP1100/12

2.5

| (4) Értékelések

Engedje szabadon a zenét!

Ha a Philips Streamium NP1100 hálózati zenelejátszót egyszerre csatlakoztatja a számítógéphez és az audiorendszerhez, vezeték nélküli kapcsolaton keresztül érheti el számítógépes zenei könyvtárát és az internetes rádiókat, és izgalmasnál izgalmasabb zenehallgatási lehetőségeket fedezhet fel!

Összes előny megtekintése

Élvezze a zenét PC-ről és Internetről - vezeték nélkül

Engedje szabadon a zenét!

  • Ingyenes internetes rádió

  • Nagyméretű LCD kijelző

Nagyméretű képernyő, nagyméretű ikonok, felnagyított szövegek

Nagyméretű képernyő, nagyméretű ikonok, felnagyított szövegek

Távvezérlő a kényelmes navigáláshoz

Távvezérlő a kényelmes navigáláshoz

Kanapéjáról vezérelheti Streamium készüléke összes funkcióját. Keresés, navigálás és lejátszás - zene egyszerűen és gyorsan. Az alfanumerikus keresés, a QuickJump és a SuperScroll funkcióknak köszönhetően hozzáférhet a kedvenc internetes rádióállomásaihoz vagy számítógépén található zenéihez. Streamium vezérlőközpont, az Ön tenyerében.

Digitális csatlakozók

Digitális csatlakozók

A Streamium hálózati zenelejátszó többféle módon csatlakozhat egy Ön által választott audioeszközhöz, pl. digitális kapcsolat, analóg kapcsolat, hordozható hangszórók vagy akár egy fejhallgató által.

Műszaki adatok

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Értékelések

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2.5

5-ből

4

Értékelések

5
3
2

09/10/2014

Polska

Polska

Ellenőrzött vevő

bardzo fajne radio

bardzo fajne radio brak tylko na wyswietlaczu kbps w jakich stacja nadaje

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Streamium NP1100 Sieciowy odtwarzacz muzyczny

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Streamium NP1100 Sieciowy odtwarzacz muzyczny

22/09/2013

Polska

Polska

Dość dobre ale można by dopracować software.

Ogólne menu i wizualna część jes super. Często się zawiesza przy pracy z wi-fi, tj. traci sygnał. W moim przypadku wi-fi to 25Mb(download), 2Mb upload. Może też software jest ok a karta za słaba, jedno z dwóch. Bardzo ładnie się prezentuje. Menu bardzo ładne i łatwe w obsłudze.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Streamium NP1100 Sieciowy odtwarzacz muzyczny

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Streamium NP1100 Sieciowy odtwarzacz muzyczny

04/04/2018

Polska

Polska

ten produkt nagle przetał działać !! tzn .widzi wifi ,stacje lecz bufor stoi na 0

Jak sprzet dzialal to super bylo ,dobry dzwiek ,nie zrywal sieci ....teraz na wszystkich stacjach niestety buforuje

Ez az értékelés a következőhöz készült: Streamium NP1100 Sieciowy odtwarzacz muzyczny

Ez az értékelés a következőhöz készült: Streamium NP1100 Sieciowy odtwarzacz muzyczny

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
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