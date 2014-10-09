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30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
NP1100/12
Engedje szabadon a zenét!
Ha a Philips Streamium NP1100 hálózati zenelejátszót egyszerre csatlakoztatja a számítógéphez és az audiorendszerhez, vezeték nélküli kapcsolaton keresztül érheti el számítógépes zenei könyvtárát és az internetes rádiókat, és izgalmasnál izgalmasabb zenehallgatási lehetőségeket fedezhet fel!
Ingyenes internetes rádió
Nagyméretű LCD kijelző
Kanapéjáról vezérelheti Streamium készüléke összes funkcióját. Keresés, navigálás és lejátszás - zene egyszerűen és gyorsan. Az alfanumerikus keresés, a QuickJump és a SuperScroll funkcióknak köszönhetően hozzáférhet a kedvenc internetes rádióállomásaihoz vagy számítógépén található zenéihez. Streamium vezérlőközpont, az Ön tenyerében.
A Streamium hálózati zenelejátszó többféle módon csatlakozhat egy Ön által választott audioeszközhöz, pl. digitális kapcsolat, analóg kapcsolat, hordozható hangszórók vagy akár egy fejhallgató által.
Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése
2.5
5-ből
4
Értékelések
wiesio
09/10/2014
Polska
Ellenőrzött vevő
bardzo fajne radio
bardzo fajne radio brak tylko na wyswietlaczu kbps w jakich stacja nadaje
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Streamium NP1100 Sieciowy odtwarzacz muzyczny
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Streamium NP1100 Sieciowy odtwarzacz muzyczny
Jendrys1
22/09/2013
Polska
Dość dobre ale można by dopracować software.
Ogólne menu i wizualna część jes super. Często się zawiesza przy pracy z wi-fi, tj. traci sygnał. W moim przypadku wi-fi to 25Mb(download), 2Mb upload. Może też software jest ok a karta za słaba, jedno z dwóch. Bardzo ładnie się prezentuje. Menu bardzo ładne i łatwe w obsłudze.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Streamium NP1100 Sieciowy odtwarzacz muzyczny
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Streamium NP1100 Sieciowy odtwarzacz muzyczny
pawel77
04/04/2018
Polska
ten produkt nagle przetał działać !! tzn .widzi wifi ,stacje lecz bufor stoi na 0
Jak sprzet dzialal to super bylo ,dobry dzwiek ,nie zrywal sieci ....teraz na wszystkich stacjach niestety buforuje
Ez az értékelés a következőhöz készült: Streamium NP1100 Sieciowy odtwarzacz muzyczny
Ez az értékelés a következőhöz készült: Streamium NP1100 Sieciowy odtwarzacz muzyczny
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