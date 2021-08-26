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Összes sorozat

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  • DualPrecision
  • DualPrecision
  • DualPrecision
  • DualPrecision
  • DualPrecision
  • DualPrecision
  • DualPrecision
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  • DualPrecision
  • DualPrecision
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  • DualPrecision
  • DualPrecision
  • DualPrecision

Gyártás megszűnt

Shaver series 5000 PowerTouchSzáraz elektromos borotva

PT870/16

5
| (8) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
DualPrecision
A PowerTouch Plus felpörgeti reggeleit. Most még több percre elegendő töltéssel, teljesen mosható körkésekkel és DualPrecision pengékkel - melyek higiénikusabb borotválkozást biztosítanak. A PowerTouch Plus segítségével mindig gyorsan végezhet a reggeli borotválkozással.
Összes előny megtekintése
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A világ első számú elektromosborotva-márkájától1

Több szőrszálat képes megragadni

DualPrecision

  • DualPrecision, Mozgó körkések

  • 50 perc vez. nélk. haszn./1 órás töltés

  • Rugósan oldódó pajeszvágó

DualPrecision körkések hosszú szőrszálakra és borostára is

DualPrecision körkések hosszú szőrszálakra és borostára is

A DualPrecision pengék segítségével a hosszú szőrszálakat és a rövid borostát is eltávolíthatja.1. Rések a hosszú szőrszálakhoz. 2. Lyukak a borostákhoz.

Rugalmas felfüggesztésű lebegő rendszer

Rugalmas felfüggesztésű lebegő rendszer

A körkések rugalmasak, így folyamatosan érintkeznek a bőrével, forgó mozgásukkal pedig új dimenzióval gazdagítják az alapos, gyors és kényelmes borotválást.

A Super Lift & Cut pengék felemelik a szőrszálakat az alapos borotválkozásért

A Super Lift & Cut pengék felemelik a szőrszálakat az alapos borotválkozásért

Az első penge felemeli az összes szőrszálat, a második pedig a bőrfelszín alatt vágja el a szőrszálakat a csodálatosan sima eredményért.

Műszaki adatok

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Értékelések

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5.0

5-ből

8

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

26/08/2021

Česká republika

Česká republika

Pohodový společník

Plně mi vyhovuje víc než 10 let při denním užívání

Előnyök

nezávislost na síti

Hátrányok

drahé náhradní hlavice

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 5000 PowerTouch PT870/16 Holicí strojek pro suché holení

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 5000 PowerTouch PT870/16 Holicí strojek pro suché holení

08/09/2013

Česká republika

Česká republika

Výborný

Jsem spokojen. Výrobek užívám denně. Nemám žádné problémy.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 5000 PowerTouch PT870/16 Holicí strojek pro suché holení

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 5000 PowerTouch PT870/16 Holicí strojek pro suché holení

25/08/2013

Česká republika

Česká republika

Tento produkt splnil veškerá má očekávání.

Holicí strojek jsem si pořídil, protože jsem byl spokojený s předchozím holicím strojkem Philips - svým vůbec prvním holicím strojkem. Opět nezklamal. Hladší oholení, zastřihovač vlasů, možnost opláchnout strojek ve vodě. Na jedno nabití vydrží každodenní holení téměř celý měsíc, za hodinku je strojek opět nabitý, ale hlavně se po vybití může používat dál napájený ze sítě. Bohužel chybí pouzdro, strojek má jen krytku hlavy. Nabíječka vypadá jako u mobilu, uvítal bych kroucený kabel, který je kratší, ale v případě potřeby se natáhne. Tento se v šuplíku do příštího nabíjení snaží samovolně vytvořit uzel. :) To samozřejmě neubírá na kvalitě strojku, ale pouhý poznatek v porovnání s předchozím strojkem Philips.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 5000 PowerTouch PT870/16 Holicí strojek pro suché holení

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 5000 PowerTouch PT870/16 Holicí strojek pro suché holení

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  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Forrás: Euromonitor International Limited; kereskedelmi mennyiség, testborotva kategória, 2024-as adatok és 2024 októberében végzett kutatás alapján. 