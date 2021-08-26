2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
DualPrecision, Mozgó körkések
50 perc vez. nélk. haszn./1 órás töltés
Rugósan oldódó pajeszvágó
A DualPrecision pengék segítségével a hosszú szőrszálakat és a rövid borostát is eltávolíthatja.1. Rések a hosszú szőrszálakhoz. 2. Lyukak a borostákhoz.
A körkések rugalmasak, így folyamatosan érintkeznek a bőrével, forgó mozgásukkal pedig új dimenzióval gazdagítják az alapos, gyors és kényelmes borotválást.
Az első penge felemeli az összes szőrszálat, a második pedig a bőrfelszín alatt vágja el a szőrszálakat a csodálatosan sima eredményért.
5.0
5-ből
8
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
děda z Karlova
26/08/2021
Česká republika
Pohodový společník
Plně mi vyhovuje víc než 10 let při denním užívání
Előnyök
nezávislost na síti
Hátrányok
drahé náhradní hlavice
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 5000 PowerTouch PT870/16 Holicí strojek pro suché holení
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 5000 PowerTouch PT870/16 Holicí strojek pro suché holení
děda
08/09/2013
Česká republika
Výborný
Jsem spokojen. Výrobek užívám denně. Nemám žádné problémy.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 5000 PowerTouch PT870/16 Holicí strojek pro suché holení
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 5000 PowerTouch PT870/16 Holicí strojek pro suché holení
Aleš
25/08/2013
Česká republika
Tento produkt splnil veškerá má očekávání.
Holicí strojek jsem si pořídil, protože jsem byl spokojený s předchozím holicím strojkem Philips - svým vůbec prvním holicím strojkem. Opět nezklamal. Hladší oholení, zastřihovač vlasů, možnost opláchnout strojek ve vodě. Na jedno nabití vydrží každodenní holení téměř celý měsíc, za hodinku je strojek opět nabitý, ale hlavně se po vybití může používat dál napájený ze sítě. Bohužel chybí pouzdro, strojek má jen krytku hlavy. Nabíječka vypadá jako u mobilu, uvítal bych kroucený kabel, který je kratší, ale v případě potřeby se natáhne. Tento se v šuplíku do příštího nabíjení snaží samovolně vytvořit uzel. :) To samozřejmě neubírá na kvalitě strojku, ale pouhý poznatek v porovnání s předchozím strojkem Philips.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 5000 PowerTouch PT870/16 Holicí strojek pro suché holení
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 5000 PowerTouch PT870/16 Holicí strojek pro suché holení
Forrás: Euromonitor International Limited; kereskedelmi mennyiség, testborotva kategória, 2024-as adatok és 2024 októberében végzett kutatás alapján.