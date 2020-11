DualPrecision

A PowerTouch Plus felpörgeti reggeleit. Most még több percre elegendő töltéssel, teljesen mosható körkésekkel és DualPrecision pengékkel - melyek higiénikusabb borotválkozást biztosítanak. A PowerTouch Plus segítségével mindig gyorsan végezhet a reggeli borotválkozással. Összes előny megtekintése