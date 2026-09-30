Univerzális hordozható hangszóró

Élvezze a zenét a Philips univerzális hordozható hangszórójával. A MicroSD kártyaaljzat és a külső készülékek csatlakoztathatósága (aux-in) révén szinte bármiről hallgathatja kedvenc dallamait. A wOOx™ technológiájú, akkumulátoros, kompakt hangszóró többféle színben is kapható.