2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
SBM100WHI/00
Univerzális hordozható hangszóró
Élvezze a zenét a Philips univerzális hordozható hangszórójával. A MicroSD kártyaaljzat és a külső készülékek csatlakoztathatósága (aux-in) révén szinte bármiről hallgathatja kedvenc dallamait. A wOOx™ technológiájú, akkumulátoros, kompakt hangszóró többféle színben is kapható.
fehér
Egyszerűen töltse be a kívánt tartalommal rendelkező kártyát, helyezze be a lejátszóba, és nem kell többé aggódnia a szórakozási lehetőségek miatt.
Csatlakoztassa saját fejhallgatóját ehhez a Philips készülékhez, és élvezze egyedül a zenét, amikor jólesik. Élvezze kedvenc zenéjét nagyszerű hangminőségben, fejhallgatóját a készülékhez csatlakoztatva, anélkül, hogy másokat zavarna.
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