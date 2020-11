Cseppmentes szelep,higiénikus használat

Az AVENT SCF754/00 gyors folyású itatófejes pohár ideális választás az örökmozgó totyogók számára. Tökéletesen szivárgásmentes akkor is, ha megrázzák vagy a levegőbe dobják, ráadásul kényelmes ivást is biztosít a gyermekek számára. A rápattintható kupakkal és praktikus oldalcsattal is rendelkező változat övre vagy a gyermekkocsira rögzíthető Összes előny megtekintése