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Gyártás megszűnt

Borotvafejek

SH90/50

5

| (10) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

Az SH90 típust az SH91 váltotta fel.

A borotva két év alatt 9 millió szőrszálat vág le az arcról. Cserélje ki a borotvafejeket, hogy újra 100%-os teljesítményt kapjon. Kompatibilis a Series 9000 borotvával.

Összes előny megtekintése

A legjobb eredmény érdekében 2 évente cserélje a borotvafejeket

Az SH90 típust az SH91 váltotta fel.

  • Megszűnt

  • Vásároljon helyette SH91 típust

Cserefejek a Shaver series 9000 sorozatú borotvákhoz

Cserefejek a Shaver series 9000 sorozatú borotvákhoz

Az SH90 cserefejek kompatibilisek a Shaver series 9000 (S9xxx), 8000 (S8xxx), Star Wars SW9700 és SW6700 borotvákkal.

A V-Track körkésekkel tökéletesen irányba állítja a szőrszálakat, az alapos borotválkozásért

A V-Track körkésekkel tökéletesen irányba állítja a szőrszálakat, az alapos borotválkozásért

A szabadalmaztatott V-Track precíziós körkések minden szőrszálat óvatosan a legideálisabb vágási szögbe igazítanak, még a lesimuló és különböző hosszúságú szőrszálakat is. Így akár 30%-kal simább borotválási eredmény érhető el kevesebb mozdulattal, a bőr kímélése mellett.

Megemeli a szőrszálakat, ezáltal a bőrhöz közel vágja le azokat

Megemeli a szőrszálakat, ezáltal a bőrhöz közel vágja le azokat

Borotválkozzon alaposabban a kettős pengéjű Super Lift&Cut Action megoldásnak köszönhetően. Az első penge minden egyes szőrszálat megemel, a második penge pedig kényelmesen, szorosan a bőr mentén vágja el azokat, így igazán sima lesz az eredmény.

Műszaki adatok

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

5.0

5-ből

10

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

27/01/2022

Česká republika

Česká republika

Ellenőrzött vevő

Skvěle oholeni

Produkt používám už asi 4 roky a neměnil bych. Oholí i delší vousy a je to rychle.

Előnyök

Rychlost a kvalita

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SH90/70 Holicí hlavy

Használat dátuma 2020-01-27

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SH90/70 Holicí hlavy

Használat dátuma 2020-01-27

09/08/2021

Česká republika

Česká republika

Ellenőrzött vevő

Výrobek je dobrý a užitečný

S vyrobkem jsem velmi spokojen. Za přijatelnou cenu požadovaná kvalita.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SH90/70 Holicí hlavy

Használat dátuma 2021-02-09

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SH90/70 Holicí hlavy

Használat dátuma 2021-02-09

09/08/2021

Česká republika

Česká republika

Ellenőrzött vevő

Výrobek je dle manžela neskutečně výkoný.

Tento holící s trojek doporučujeme všem. je TOP:-))))

Előnyök

lehký a praktický ve všech směrech

Hátrányok

žádné

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SH90/70 Holicí hlavy

Használat dátuma 2019-08-09

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SH90/70 Holicí hlavy

Használat dátuma 2019-08-09

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  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.