2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Akár 30%+10% kedvezmény a SZURET10 kuponkóddal
Szüreteld le őszi ajánlatainkat! 2026. 09.24-10.11. között, válogatott termékekre, a készlet erejéig.
Gyártás megszűnt
Az SH90 típust az SH91 váltotta fel.
A borotva két év alatt 9 millió szőrszálat vág le az arcról. Cserélje ki a borotvafejeket, hogy újra 100%-os teljesítményt kapjon. Kompatibilis a Series 9000 borotvával.
Megszűnt
Vásároljon helyette SH91 típust
Az SH90 cserefejek kompatibilisek a Shaver series 9000 (S9xxx), 8000 (S8xxx), Star Wars SW9700 és SW6700 borotvákkal.
A szabadalmaztatott V-Track precíziós körkések minden szőrszálat óvatosan a legideálisabb vágási szögbe igazítanak, még a lesimuló és különböző hosszúságú szőrszálakat is. Így akár 30%-kal simább borotválási eredmény érhető el kevesebb mozdulattal, a bőr kímélése mellett.
Borotválkozzon alaposabban a kettős pengéjű Super Lift&Cut Action megoldásnak köszönhetően. Az első penge minden egyes szőrszálat megemel, a második penge pedig kényelmesen, szorosan a bőr mentén vágja el azokat, így igazán sima lesz az eredmény.
5.0
5-ből
10
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Nemecp15
27/01/2022
Česká republika
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Skvěle oholeni
Produkt používám už asi 4 roky a neměnil bych. Oholí i delší vousy a je to rychle.
Előnyök
Rychlost a kvalita
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SH90/70 Holicí hlavy
Használat dátuma 2020-01-27
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SH90/70 Holicí hlavy
Használat dátuma 2020-01-27
Dalis61
09/08/2021
Česká republika
Ellenőrzött vevő
Výrobek je dobrý a užitečný
S vyrobkem jsem velmi spokojen. Za přijatelnou cenu požadovaná kvalita.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SH90/70 Holicí hlavy
Használat dátuma 2021-02-09
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SH90/70 Holicí hlavy
Használat dátuma 2021-02-09
Hanka551
09/08/2021
Česká republika
Ellenőrzött vevő
Výrobek je dle manžela neskutečně výkoný.
Tento holící s trojek doporučujeme všem. je TOP:-))))
Előnyök
lehký a praktický ve všech směrech
Hátrányok
žádné
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SH90/70 Holicí hlavy
Használat dátuma 2019-08-09
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SH90/70 Holicí hlavy
Használat dátuma 2019-08-09