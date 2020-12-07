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Összes sorozat

  • Érezd! BASS+
  • Érezd! BASS+
  • Érezd! BASS+
  • Érezd! BASS+
  • Érezd! BASS+
  • Érezd! BASS+
  • Érezd! BASS+
  • Érezd! BASS+
  • Érezd! BASS+
  • Érezd! BASS+
  • Érezd! BASS+
  • Érezd! BASS+
  • Érezd! BASS+
  • Érezd! BASS+
  • Érezd! BASS+
  • Érezd! BASS+
  • Érezd! BASS+
  • Érezd! BASS+

Gyártás megszűnt

Bluetooth headset

SHB3175BK/00

4.5
| (10) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
Érezd! BASS+
A Philips BASS+ fejhallgató az erőteljes és ütős mélyhangokat karcsú és strapabíró kivitelben kínálja. Tetszetős külső, nagyszerű hangzás és kiváló érték. Fülre illeszkedő, vezeték nélküli Bluetooth fejhallgató azoknak, akik több mélyhangra vágynak anélkül, hogy az megnövelné a fejhallgató méretét.
Összes előny megtekintése

Érezd! BASS+

  • 40 mm-es meghajtók, hátul zárt

  • Fülre illeszkedő

  • Puha fülpárnák

  • Kis méretre összehajtható

40 mm-es neodímium hangszórók

40 mm-es neodímium hangszórók

Erőteljes, lüktető mélyhangokat biztosító, 40 mm-es neodímium hangszórók

Kiváló illeszkedést biztosít mindenki számára

Kiváló illeszkedést biztosít mindenki számára

Az elforduló kagylóknak és az állítható fejpántnak köszönhetően kiváló illeszkedést biztosít mindenki számára.

Érezhetően intenzív, telt mélyhangok

Érezhetően intenzív, telt mélyhangok

Erőteljes mélyhangok a zenehallgatási élmény új szintre emeléséért. Ne tévesszen meg a vékony kivitel, mivel a különleges kialakítású basszusnyílás és a speciálisan hangolt meghajtók rendkívül alacsony frekvenciák előállításával hozzák létre a fejhallgató egyedülálló Bass+ hangzását. Külön akusztikus hangerő-szabályzás gondoskodik folyamatosan az egyenletes mélyhang-visszaadásról.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.5

5-ből

10

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
1

07/12/2020

Magyarország

Magyarország

Remek hang!!!

Mindenkinek ajánlom, aki igényes, rendszeres zenehallgató.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHB3175BK Bluetooth headset

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHB3175BK Bluetooth headset

18/01/2019

Magyarország

Magyarország

Imádom a (BASS+-ot)!!!

Születésnapomra ezt a fejhallgatót kaptam, és remekül szól!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHB3175WT Bluetooth headset

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHB3175WT Bluetooth headset

22/11/2020

Polska

Polska

Bardzo wygodne słuchawki

Długo szukałem słuchawek, które przy dłuższym użytkowaniu nie będą upijały mnie w głowę od nacisku i w tym wypadku się udało, ponieważ słuchawki posiadają naprawdę przyjemne dla skóry poduszki. Dodatkowo super opcją jest, że można je złożyć przez co zajmują mało miejsca i można je nosić nawet w głębokiej kieszeni. Oby służyły jak najdłużej.

Előnyök

zajmują mało miejsca, mieszczą się w kieszeni, są bardzo wygodne dla ucha

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHB3175WT Zestaw słuchawkowy Bluetooth

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHB3175WT Zestaw słuchawkowy Bluetooth

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

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