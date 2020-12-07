2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
40 mm-es meghajtók, hátul zárt
Fülre illeszkedő
Puha fülpárnák
Kis méretre összehajtható
Erőteljes, lüktető mélyhangokat biztosító, 40 mm-es neodímium hangszórók
Az elforduló kagylóknak és az állítható fejpántnak köszönhetően kiváló illeszkedést biztosít mindenki számára.
Erőteljes mélyhangok a zenehallgatási élmény új szintre emeléséért. Ne tévesszen meg a vékony kivitel, mivel a különleges kialakítású basszusnyílás és a speciálisan hangolt meghajtók rendkívül alacsony frekvenciák előállításával hozzák létre a fejhallgató egyedülálló Bass+ hangzását. Külön akusztikus hangerő-szabályzás gondoskodik folyamatosan az egyenletes mélyhang-visszaadásról.
4.5
5-ből
10
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Szabi72
07/12/2020
Magyarország
Remek hang!!!
Mindenkinek ajánlom, aki igényes, rendszeres zenehallgató.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHB3175BK Bluetooth headset
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHB3175BK Bluetooth headset
BazsiAPPs
18/01/2019
Magyarország
Imádom a (BASS+-ot)!!!
Születésnapomra ezt a fejhallgatót kaptam, és remekül szól!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHB3175WT Bluetooth headset
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHB3175WT Bluetooth headset
Marcin02101978
22/11/2020
Polska
Bardzo wygodne słuchawki
Długo szukałem słuchawek, które przy dłuższym użytkowaniu nie będą upijały mnie w głowę od nacisku i w tym wypadku się udało, ponieważ słuchawki posiadają naprawdę przyjemne dla skóry poduszki. Dodatkowo super opcją jest, że można je złożyć przez co zajmują mało miejsca i można je nosić nawet w głębokiej kieszeni. Oby służyły jak najdłużej.
Előnyök
zajmują mało miejsca, mieszczą się w kieszeni, są bardzo wygodne dla ucha
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHB3175WT Zestaw słuchawkowy Bluetooth
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHB3175WT Zestaw słuchawkowy Bluetooth
A pillanatnyi értékek változóak lehetnek