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Összes sorozat

  • Ultrakönnyű kialakítás. Erőteljes hangzás.
  • Ultrakönnyű kialakítás. Erőteljes hangzás.
  • Ultrakönnyű kialakítás. Erőteljes hangzás.
  • Ultrakönnyű kialakítás. Erőteljes hangzás.
  • Ultrakönnyű kialakítás. Erőteljes hangzás.
  • Ultrakönnyű kialakítás. Erőteljes hangzás.
  • Ultrakönnyű kialakítás. Erőteljes hangzás.
  • Ultrakönnyű kialakítás. Erőteljes hangzás.

Gyártás megszűnt

FliteVezeték nélküli Bluetooth® fülhallgató

SHB4405BK/00

5
| (4) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
Ultrakönnyű kialakítás. Erőteljes hangzás.
A Philips Flite Ultrlite vezeték nélküli fejhallgató hihetetlenül könnyű, mégis meglepően nagy teljesítményű. Akadályozó kábelektől mentes, vékony és kompakt méretű, laposra összehajtható kialakítású, így tökéletes társ, bármerre is jársz.
Összes előny megtekintése

Gravitációval szembeszálló fejhallgatók

Ultrakönnyű kialakítás. Erőteljes hangzás.

  • 32 mm-es meghajtókkal, hátul zárt

  • Fülre illeszkedő

  • Puha fülpárnák

  • Összehajtható

Nagy teljesítményű 32 mm-es hangszóró-meghajtók a tiszta hangzásért

Nagy teljesítményű 32 mm-es hangszóró-meghajtók a tiszta hangzásért

A nagy teljesítményű 32 mm-es döntött meghajtók tiszta, élénk hangzást, valamint mély, gazdag basszusokat biztosítanak.

Távvezérlő a kihangosított telefonáláshoz és a zenehallgatáshoz

Távvezérlő a kihangosított telefonáláshoz és a zenehallgatáshoz

A könnyen használható távvezérlő lehetővé teszi a zeneszámok lejátszását/megállítását, illetve a hívások fogadását egy egyszerű gombnyomással.

A puha fülpárnák hosszú távú kényelmes viseletet biztosítanak

A puha fülpárnák hosszú távú kényelmes viseletet biztosítanak

A puha fülpárnák és a döntött meghajtók ideálisak a hosszú távú kényelmes viselethez.

Műszaki adatok

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Értékelések

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5.0

5-ből

4

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

28/12/2017

România

România

Excelente

Le-am cumparat ca sa le fac codou unei persoane care are vreo 4 modele de la alte firme foarte cunoscute si s-a aratat foarte multumita de acest model. In general sunt fan Philips.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Flite SHB4405BK Căşti wireless cu Bluetooth®

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Flite SHB4405BK Căşti wireless cu Bluetooth®

12/05/2017

România

România

Ellenőrzött vevő

surprinzatoare

casti usoare, se conecteaza repede, sunet clar.singura problema pe care am intampinat-o : sunt momente cand ai senzatia ca pierde conectivitatea(sunet sacadat)(conectate la un smart tv, distanta 5m)

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Flite SHB4405BK Căşti wireless cu Bluetooth®

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Flite SHB4405BK Căşti wireless cu Bluetooth®

06/04/2017

România

România

surprinzatoare

foarte usoare, dupa cateva minute uiti ca la ai pe cap, sunet clar, bas mai mult decat decent, per total placut surprins. recomand

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Flite SHB4405BK Căşti wireless cu Bluetooth®

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Flite SHB4405BK Căşti wireless cu Bluetooth®

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
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