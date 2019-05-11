2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
SHE8105BK/00
Elérhető
Mély és tiszta basszus – mindig
A Philips SHE8105 in-ear fülhallgató valóban mély basszusokat nyújtó, kiváló minőségű meghajtókkal, és tiszta hangzást adó masszív alumínium házzal dicsekedhet. Az ovális hangcsövek ergonomikus kényelmet biztosítanak, a kábelen lévő vezérlő pedig egyszerűvé teszi a zene és a hívások közötti váltást.
8,6 mm-es meghajtók, hátul félig zárt
In-ear (fülbe helyezhető)
A fülhallgatóhoz 3 választható fülbetét tartozik, a kis méretűtől a nagy méretűig, így kiválaszthatja a füléhez tökéletesen illeszkedő méretet.
A beépített mikrofon lehetővé teszi, hogy egyszerűen váltson zenehallgatásról telefonhívások fogadására – így Ön mindig kapcsolatban marad.
5.0
5-ből
1
Vélemény
100%
ajánlja ezt a terméket
AnaMaria30
11/05/2019
România
Căști decente pentru prețul lor
Căștile au un design foarte plăcut, nu ma așteptam să se audă atât de bine, bass-ul nu e atât de deep pe cât ma așteptat dar exista, înaltele și mediile sunt foarte ok, cablul se încurcă totuși, dar nu am pretenții la ce e în geanta mea. Butonul răspunde foarte ok iar microfonul se aude bine
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHE8105BK Căşti intraauriculare cu microfon
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHE8105BK Căşti intraauriculare cu microfon