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Gyártás megszűnt

In-Ear fülhallgató mikrofonnal

SHE8105SL/00

5

| (1) Vélemény | 100% ajánlja ezt a terméket

Elérhető

Ezüst színű
Ezüst színű
Fekete
Fekete

Mély és tiszta basszus – mindig

A Philips SHE8105 in-ear fülhallgató valóban mély basszusokat nyújtó, kiváló minőségű meghajtókkal, és tiszta hangzást adó masszív alumínium házzal dicsekedhet. Az ovális hangcsövek ergonomikus kényelmet biztosítanak, a kábelen lévő vezérlő pedig egyszerűvé teszi a zene és a hívások közötti váltást.

Összes előny megtekintése

erős fémházzal

Mély és tiszta basszus – mindig

  • 8,6 mm-es meghajtók, hátul félig zárt

  • In-ear (fülbe helyezhető)

A masszív alumínium ház megakadályozza a berezgést a tiszta hangzás érdekében

A masszív alumínium ház megakadályozza a berezgést a tiszta hangzás érdekében

A fülhallgató háza masszív alumíniumból készült, így megakadályozza a berezgést, és a legtisztább hangteljesítményt biztosítja. Ezen kívül védi a hallgatókat a mindennapos használat miatti kopástól.

A gubancolódást megakadályozó csúszka elegánsan összefogja a kábeleket

A gubancolódást megakadályozó csúszka elegánsan összefogja a kábeleket

Az ügyes, gubancolódást megakadályozó csúszka segítségével könnyedén összefoghatja a két hallgató kábeleit, ehhez egyszerűen fel kell csúsztatnia. Nem kell többé a gubancokkal és csomókkal bajlódnia!

Tartós Flexi-grip kapcsolat a hallgató és a kábel közötti erős összeköttetéshez

Ez a puha, mégis tartós és rugalmas összeköttetés a fülhallgató és a kábel között segít megvédeni a kábelt az állandó hajlítgatás okozta sérüléstől.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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5.0

5-ből

1

Vélemény

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

11/05/2019

România

România

Căști decente pentru prețul lor

Căștile au un design foarte plăcut, nu ma așteptam să se audă atât de bine, bass-ul nu e atât de deep pe cât ma așteptat dar exista, înaltele și mediile sunt foarte ok, cablul se încurcă totuși, dar nu am pretenții la ce e în geanta mea. Butonul răspunde foarte ok iar microfonul se aude bine

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHE8105BK Căşti intraauriculare cu microfon

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHE8105BK Căşti intraauriculare cu microfon

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.