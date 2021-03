A képernyő tetején is szívesen üldögélek, de megállok a saját lábamon is

A SoundBar a notebook képernyőjének tetejére csíptethető, azaz útközben is hallgathat zenét, ÉS helyet is megtakarít. Egyszerűen erősítse a notebookra, csatlakoztassa az UBS-kábelt, és már indulhat is! Ha már nem használja, helyezze az összecsavart USB-kábelt a SoundBar körül lévő nyílásba, és tegye vissza a tartójába.