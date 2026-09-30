2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
TAJS50/00
Az otthon az a hely, ahol az Ön zenéi szólnak
Lazítson a Bluetooth hangszóróval, amellyel bárhol otthonosan érezheti magát. Élvezze a 20 órányi lejátszási időt és a külső eszközt töltő akkumulátor funkciót. A gyapjúval kevert hangszórószövet és a polírozott acél fedőlemez a legletisztultabb környezetbe is tökéletesen illeszkedik.
Bluetooth®
30 W kimeneti teljesítmény
20 órányi lejátszási idő
Beépített, külső eszk.töltő akku funkc.
A Georg Jensennel közösen tervezett kompakt Bluetooth hangszóró egyszerű, mégis lélegzetelállító. A polírozott acélból készült fedőlemez csodás kontrasztot képez a kellemes tapintású Kvadrat hangszórószövettel. Visszafogott márkajelzések utalnak finoman a Philips és a Georg Jensen együttműködésére.
A hangszórót a felső kategóriás gyártó, a Kvadrat által készített prémium hangszórószövet borítja. Ez a gyönyörű gyapjúkeverék akusztikailag átlátszó, így minden hang szabadon áramolhat a hangszóróból a helyiségbe.
Teljesen feltöltött állapotában az akkumulátor 20 órányi lejátszási időt nyújt, a vezeték nélküli hatótávolság pedig akár 20 m. Párosítsa egy ugyanilyen Philips Georg Jensen hangszóróval, és élvezze a zenét sztereó hangzással. Csak nyomja meg a hangszóró-párosító gombot.
Értékelések