Az otthon az a hely, ahol az Ön zenéi szólnak

Lazítson a Bluetooth hangszóróval, amellyel bárhol otthonosan érezheti magát. Élvezze a 20 órányi lejátszási időt és a külső eszközt töltő akkumulátor funkciót. A gyapjúval kevert hangszórószövet és a polírozott acél fedőlemez a legletisztultabb környezetbe is tökéletesen illeszkedik.