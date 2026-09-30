Mehet a buli a 12 órányi lejátszási idővel

A hang még hangos zenénél is kristálytiszta marad, és egy passzív sugárzó erősíti a mélyhangokat. 12 órányi lejátszási idő áll a rendelkezésedre, a teljes töltés pedig 6 órát vesz igénybe. Teljesen ki szeretnéd maxolni a bulit? Párosítsd egy ugyanilyen hangszóróval a sztereó hangzásért.