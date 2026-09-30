2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
TAS5305/00
Vidd magaddal a bulit
Vidd magaddal a zenét bárhová a vízálló Bluetooth hangszóróval, amely készen áll a bulira! 12 órányi lejátszási idő és élénk hangzás az ütős basszusnak köszönhetően. A színes LED-ek fényjátékkal festik alá a dallamokat. Az audiobemenet lehetővé teszi más források csatlakoztatását.
Bluetooth®
16 W kimeneti teljesítmény
12 órányi lejátszási idő
IPX7 vízállóság
Ez a hordozható Bluetooth hangszóró IPX7 besorolású, így 1 méter mély vízbe merítve is kibírja akár 30 percig. Bulizhatsz a zuhany alatt, a medencénél vagy akár a medencében is. A vezeték nélküli hatótávolság 20 m.
A hang még hangos zenénél is kristálytiszta marad, és egy passzív sugárzó erősíti a mélyhangokat. 12 órányi lejátszási idő áll a rendelkezésedre, a teljes töltés pedig 6 órát vesz igénybe. Teljesen ki szeretnéd maxolni a bulit? Párosítsd egy ugyanilyen hangszóróval a sztereó hangzásért.
Nemcsak a hangulat lüktető, hanem a fények is. A hangszóró két végén található LED-lámpák a zene ritmusára villognak.
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