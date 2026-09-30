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Gyártás megszűnt

vezeték nélküli hangsugárzó

TAS5305/00

Vidd magaddal a bulit

Vidd magaddal a zenét bárhová a vízálló Bluetooth hangszóróval, amely készen áll a bulira! 12 órányi lejátszási idő és élénk hangzás az ütős basszusnak köszönhetően. A színes LED-ek fényjátékkal festik alá a dallamokat. Az audiobemenet lehetővé teszi más források csatlakoztatását.

Összes előny megtekintése

Vidd magaddal a bulit

  • Bluetooth®

  • 16 W kimeneti teljesítmény

  • 12 órányi lejátszási idő

  • IPX7 vízállóság

Vízálló és indulásra kész

Vízálló és indulásra kész

Ez a hordozható Bluetooth hangszóró IPX7 besorolású, így 1 méter mély vízbe merítve is kibírja akár 30 percig. Bulizhatsz a zuhany alatt, a medencénél vagy akár a medencében is. A vezeték nélküli hatótávolság 20 m.

Mehet a buli a 12 órányi lejátszási idővel

Mehet a buli a 12 órányi lejátszási idővel

A hang még hangos zenénél is kristálytiszta marad, és egy passzív sugárzó erősíti a mélyhangokat. 12 órányi lejátszási idő áll a rendelkezésedre, a teljes töltés pedig 6 órát vesz igénybe. Teljesen ki szeretnéd maxolni a bulit? Párosítsd egy ugyanilyen hangszóróval a sztereó hangzásért.

Tüzes ritmusok. LED-lámpák

Tüzes ritmusok. LED-lámpák

Nemcsak a hangulat lüktető, hanem a fények is. A hangszóró két végén található LED-lámpák a zene ritmusára villognak.

Műszaki adatok

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.