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Összes sorozat

  • Gazdag hangzás, bármerre is visz az utad
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  • Gazdag hangzás, bármerre is visz az utad
  • Gazdag hangzás, bármerre is visz az utad
  • Gazdag hangzás, bármerre is visz az utad
  • Gazdag hangzás, bármerre is visz az utad
  • Gazdag hangzás, bármerre is visz az utad
  • Gazdag hangzás, bármerre is visz az utad
  • Gazdag hangzás, bármerre is visz az utad
  • Gazdag hangzás, bármerre is visz az utad
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  • Gazdag hangzás, bármerre is visz az utad
  • Gazdag hangzás, bármerre is visz az utad
  • Gazdag hangzás, bármerre is visz az utad
  • Gazdag hangzás, bármerre is visz az utad
  • Gazdag hangzás, bármerre is visz az utad
  • Gazdag hangzás, bármerre is visz az utad
  • Gazdag hangzás, bármerre is visz az utad

Gyártás megszűnt

Valódi vezeték nélküli fülhallgató

TAT3217WT/00

3
| (2) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

Elérhető

Fehér
Fehér
Fekete
Fekete
Gazdag hangzás, bármerre is visz az utad
Ez a valódi vezeték nélküli fülhallgató gazdag hangzást biztosít a zenéhez, és kristálytiszta beszédhangot a telefonhívásokhoz. Kényelmes, megbízható, és a zsebedbe csúsztatható töltőtokkal rendelkezik! IPX5 szabvány szerinti fröccsenés- és izzadságálló kialakítású, és 26 óra lejátszási időt nyújt.
Összes előny megtekintése

Gazdag hangzás, bármerre is visz az utad

  • Gazdag hangzás

  • Tiszta hang a telefonhívásokhoz

  • IPX5 vízállóság

  • Akár 26 órányi lejátszási idő

Biztos, kényelmes illeszkedés a fülbe

Biztos, kényelmes illeszkedés a fülbe

A hokiütő formájú hallgatók a hallójáratba illeszkedve a külső zajt csökkentő szigetelést biztosítanak. A nagy teljesítményű, 10 mm-es meghajtók gazdag, élénk hangzást nyújtanak. Három különböző méretű, puha, cserélhető szilikon fülbetét tartozik hozzá.

2 beépített ENC mikrofon a tiszta hívásokért

2 beépített ENC mikrofon a tiszta hívásokért

Az ENC megoldás kétmikrofonos, zajkioltó algoritmust használ a kiváló hívástisztaság érdekében. A két mikrofon hatékonyan csökkenti a környezeti zajt, így tisztán hallhatjátok egymást. A valódi vezeték nélküli fülhallgató lehetővé teszi, hogy mindig tisztán kommunikálj!

Zsebméretű USB-C töltőtok

Zsebméretű USB-C töltőtok

A zsebméretű töltőtokkal mindig magaddal viheted a zenét! A teljesen feltöltött fülhallgató 6 órányi lejátszási időt, a teljesen feltöltött tok pedig további 20 órát biztosít. A gyors felturbózáshoz töltsd a fülhallgatót 15 percig, amivel plusz egy óra lejátszási időt kapsz!

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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3.0

5-ből

2

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2

30/12/2023

Polska

Polska

TAT3217WT

Słuchawki są super. Dobrze trzymają się w uchu, dźwięk super ( dobre basy i sopran oraz są głośne ) Wygląd super. Bardzo łatwo się sparowały z telefon. Aplikacja do słuchawek prosta i dobra. Bateria długo trzyma Polecam.

Előnyök

Dźwięk, wygląd , jakość wykonania, aplikacja do słuchawek oraz bateria

Hátrányok

BRAK

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAT3217WT Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAT3217WT Słuchawki bezprzewodowe true wireless

05/09/2025

Hrvatska

Hrvatska

Just buy JBL instead

I bought those earbuds couple years ago, and they are tormenting me ever since. Most of the time one earbud is not working. I guess because charging surface is too small, this earbuds are pure 100% garbage. I tried all Youtube tricks, I did clean them, nothing works. After years of torture I decided to buy JBL instead, best decision ever. Will never buy anything Philips in my life again.

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAT3217BK Potpuno bežične slušalice

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAT3217BK Potpuno bežične slušalice

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.