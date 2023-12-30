2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
TAT3217WT/00
Gazdag hangzás
Tiszta hang a telefonhívásokhoz
IPX5 vízállóság
Akár 26 órányi lejátszási idő
A hokiütő formájú hallgatók a hallójáratba illeszkedve a külső zajt csökkentő szigetelést biztosítanak. A nagy teljesítményű, 10 mm-es meghajtók gazdag, élénk hangzást nyújtanak. Három különböző méretű, puha, cserélhető szilikon fülbetét tartozik hozzá.
Az ENC megoldás kétmikrofonos, zajkioltó algoritmust használ a kiváló hívástisztaság érdekében. A két mikrofon hatékonyan csökkenti a környezeti zajt, így tisztán hallhatjátok egymást. A valódi vezeték nélküli fülhallgató lehetővé teszi, hogy mindig tisztán kommunikálj!
A zsebméretű töltőtokkal mindig magaddal viheted a zenét! A teljesen feltöltött fülhallgató 6 órányi lejátszási időt, a teljesen feltöltött tok pedig további 20 órát biztosít. A gyors felturbózáshoz töltsd a fülhallgatót 15 percig, amivel plusz egy óra lejátszási időt kapsz!
3.0
5-ből
2
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
FFX1
30/12/2023
Polska
TAT3217WT
Słuchawki są super. Dobrze trzymają się w uchu, dźwięk super ( dobre basy i sopran oraz są głośne ) Wygląd super. Bardzo łatwo się sparowały z telefon. Aplikacja do słuchawek prosta i dobra. Bateria długo trzyma Polecam.
Előnyök
Dźwięk, wygląd , jakość wykonania, aplikacja do słuchawek oraz bateria
Hátrányok
BRAK
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAT3217WT Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAT3217WT Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Dexter822
05/09/2025
Hrvatska
Just buy JBL instead
I bought those earbuds couple years ago, and they are tormenting me ever since. Most of the time one earbud is not working. I guess because charging surface is too small, this earbuds are pure 100% garbage. I tried all Youtube tricks, I did clean them, nothing works. After years of torture I decided to buy JBL instead, best decision ever. Will never buy anything Philips in my life again.
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAT3217BK Potpuno bežične slušalice
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAT3217BK Potpuno bežične slušalice