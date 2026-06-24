Philips támogatás A Philips PowerPro nyeles porszívó keféje nem forog.

Abban a kellemetlen esetben, ha a Philips PowerPro nyeles porszívó keféje nem forog, előfordulhat, hogy a kefe szennyezett. Ismerje meg, hogyan tisztíthatja meg saját maga a kefét.

Tisztítsa meg a kefét, és távolítsa el róla a hajszálakat és szöszöket. A Philips PowerPro nyeles porszívó keféje az alábbi lépésekkel tisztítható: Nyissa fel a szívófej fedelét, és távolítsa el a kefét Távolítsa el a hajszálakat és a szöszöket a szívófejről. Ha a hajszálak összegubancolódnak a kefe körül, ollóval vágja el őket Helyezze vissza a kefét a szívófejbe, és zárja le fedelet. Ha a mellékelt megoldások nem segítenek megoldani a problémát, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.