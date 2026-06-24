2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Abban a kellemetlen esetben, ha a Philips PowerPro nyeles porszívó keféje nem forog, előfordulhat, hogy a kefe szennyezett. Ismerje meg, hogyan tisztíthatja meg saját maga a kefét.
Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: FC6171/01 , FC6409/01 , FC6172/01 . Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez ›
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