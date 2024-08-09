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Philips támogatás

A Philips vezeték nélküli porszívó szokatlan hangot ad ki

Ha a Philips vezeték nélküli porszívó szokatlan hangot ad ki, olvassa el a lehetséges okokról és megoldásokról szóló alábbi cikkünket.

Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: XC2011/01 , XC5141/01 , XC5043/01 . Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez  ›

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