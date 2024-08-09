A Philips vezeték nélküli porszívó szokatlan hangot ad ki

2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: XC2011/01 , XC5141/01 , XC5043/01 . Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez ›
Mikor tisztítsam/cseréljem a Philips porszívó mikroszálas kendőjét
Akkumulátor visszahívás: Philips 2000 és Philips 3000 sorozatú vezeték nélküli porszívók
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