A Philips vezeték nélküli porszívó szokatlan hangot ad ki

Az alábbi információ csak a 7000 és 8000 sorozatú vezeték nélküli (Aqua) készülékekre vonatkozik.



A 8000 vagy 7000 sorozatú vezeték nélküli porszívó padlótípus-felismeréssel rendelkezik. A készülék automatikusan érzékeli a padló típusát, és a legjobb teljesítmény érdekében optimalizálja a tisztítást. Ez a funkció használat közben a porszívó hangjának megváltozását okozhatja. Nincs szükség beavatkozásra, de ha a tisztítást az Ön által választott állandó teljesítménnyel szeretné végezni, kapcsolja ki ezt az intelligens funkciót a készülék menüjében.



A funkció be- és kikapcsolásának lépéseit lásd az alábbi videóban (0:34-1:02).