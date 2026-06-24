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Philips támogatás

Zaj hallatszik a Philips eszpresszógépemből

Ha Philips eszpresszógépe hangos vagy furcsa zajt kelt, olvassa el az alábbi információkat és megoldásokat.

Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: SM6580/00, SM6580/20, SM6585/00. Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez  ›

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