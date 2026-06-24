Zaj hallatszik a Philips eszpresszógépemből

Ha levegő szorult a Philips eszpresszógépbe, az hangos zajjal jár, és a víz nem folyik be a víztartályból a készülékbe.



A probléma megoldásához kövesse az alábbi lépéseket:

Kapcsolja ki a készüléket. Ürítse ki a víztartályt, és távolítsa el az AquaClean (vagy egyéb) vízszűrőt. Töltse fel a víztartályt vízzel, és tegye vissza a helyére. Kapcsolja BE a készüléket. Amikor a készülék felmelegedett, válassza a forró víz lehetőséget, és adagoljon ki két-három csésze forró vizet.

Rázogassa az AquaClean vízszűrőt öt másodpercig. Tartsa a szűrőt fejjel lefelé egy vízzel töltött edényben/tartályban, amíg már nem jelenik meg több légbuborék. Helyezze vissza a szűrőt a víztartályba, és töltse fel a víztartályt vízzel. Az újraindításhoz kapcsolja ki, majd be a készüléket. Válassza a forró víz lehetőséget, és adagoljon ki két-három csésze forró vizet.

Havízszűrőt használ, az alábbi további lépések végrehajtásával győződjön meg arról, hogy a szűrő megfelelően van behelyezve, és használatra kész:: Javasoljuk, hogy az eltömődés elkerülése érdekében háromhavonta cserélje ki az AquaClean vízszűrőt.