Amennyiben továbbra is szennyezett levegő áramlik a helyiségbe, az felváltja a légtisztító által átszűrt levegőt. Ebből kifolyólag a Philips légtisztítóján található levegőminőség-jelzőlámpa állapota változatlan marad. Ellenőrizze a levegő minőségét a helyiségen kívül (ezt az Air Matters vagy ahhoz hasonló alkalmazás segítségével teheti meg). Ha a kinti levegő minősége rossz, csukjon be minden ablakot, hogy a megtisztított levegő ne szennyeződjön be ismét.