Nem tudom kivenni a központi egységet Saeco eszpresszógépemből
Ha nem tudja eltávolítani a központi egységet Saeco eszpresszógépéből, az alábbi megoldás segíthet.
A központi egység eltávolításához azt először alaphelyzetbe kell állítani. Az alábbi lépések segítségével állítsa alaphelyzetbe a központi egységet a készüléken belül: 1. Zárja a szervizfedelet, és helyezzen vissza mindent (víztartály/cseppfelfogó tálca/kávéőrlemény-tartó) a megfelelő helyére. 2. A készülék kikapcsolásához nyomja meg az ON/OFF gombot. Várjon, amíg már nem hall több hangot (ez kb. 15–20 másodpercet vehet igénybe). 3. Nyissa fel a szervizfedelet, majd a „PUSH” gombot jobbra tolva fogja meg a központi egységet, és maga felé húzva próbálja meg újból kivenni a készülékből.
Ha Saeco eszpresszógépe továbbra is vízkőmentesítés üzemmódban van, nem tudja kivenni a központi egységet. A probléma elhárításához fejezze be a vízkőmentesítési folyamatot, majd próbálkozzon újra.
Ha ezen megoldások egyike sem oldja meg a problémát, kérjük, forduljon hozzánk a további segítségnyújtás érdekében.
Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek:SM8782/30 , SM6685/00 , SM8885/00 . Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez ›