Nem tudom kivenni a központi egységet Saeco eszpresszógépemből

A központi egység eltávolításához azt először alaphelyzetbe kell állítani. Az alábbi lépések segítségével állítsa alaphelyzetbe a központi egységet a készüléken belül:

1. Zárja a szervizfedelet, és helyezzen vissza mindent (víztartály/cseppfelfogó tálca/kávéőrlemény-tartó) a megfelelő helyére.

2. A készülék kikapcsolásához nyomja meg az ON/OFF gombot. Várjon, amíg már nem hall több hangot (ez kb. 15–20 másodpercet vehet igénybe).

3. Nyissa fel a szervizfedelet, majd a „PUSH” gombot jobbra tolva fogja meg a központi egységet, és maga felé húzva próbálja meg újból kivenni a készülékből.