Nem jön víz Saeco eszpresszógépem víztartályából

Ha nem jön víz a Saeco eszpresszógép víztartályából, ennek általában az az oka, hogy levegő került a készülékbe, amely gátolja a víz áramlását. Alább megtudhatja, hogyan oldhatja meg ezt a problémát.
Előfordulhat, hogy a víztartályt nem megfelelően helyezte be a készülékbe, és az emiatt nem szivattyúz vizet. • Azon eszpresszógépek esetén, amelyeken a víztartály a készülék elején található: győződjön meg róla, hogy a víztartályt teljesen betolta, és az megfelelően rögzült. • Azon eszpresszógépek esetén, amelyeken a víztartály a készülék tetején található: győződjön meg róla, hogy a víztartály alatti terület nem szennyezett, és nincsenek rajta részecskék vagy kávészemek.
Kövesse az alábbi lépéseket az eszpresszógépben rekedt levegő eltávolításához: 1. Kapcsolja KI a készüléket 2. Ürítse ki a víztartályt, és távolítsa el az AquaClean (vagy egyéb) vízszűrőt 3. Töltse fel a víztartályt vízzel, és tegye vissza a helyére 4. Kapcsolja BE ismét a készüléket. Amikor a készülék felmelegedett, válassza a forró víz lehetőséget, és adagoljon ki 2-3 csésze forró vizet
Ha AquaClean vízszűrőt használ, kövesse az alábbi plusz lépéseket, hogy meggyőződjön róla, a szűrő elő van készítve, és megfelelően van behelyezve a használathoz: 1. Rázogassa az AquaClean vízszűrőt 5 másodpercig 2. Merítse a szűrőt fejjel lefelé egy edény vízbe és várja meg, amíg nem jön belőle több légbuborék 3. Helyezze vissza a szűrőt a víztartályba, és töltse fel a víztartályt vízzel 4. Indítsa újra a készüléket: kapcsolja ki, majd ismét be 5. Adagoljon ki 2-3 csészényi forró vizet
Kérjük, vegye figyelembe: Ha az AquaClean vízszűrőt már több mint 3 hónapja használja, cserélje ki, mert előfordulhat, hogy eltömődött.
Ha eldugult a forró víz kifolyócsöve, távolítsa el a panarello/klasszikus tejhabosító külső részét, és ellenőrizze, hogy a kifolyócső vízkő miatt tömődött-e el (fehér részecskék a kifolyócsőben vagy annak környékén). Ha vízkőlerakódást észlel, vízkőmentesítő oldattal távolítsa el.
Ha ezen megoldások egyike sem vezet eredményre, további segítségért forduljon hozzánk.
Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek:SM8782/30 , SM6685/00 , SM8885/00 . Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez ›