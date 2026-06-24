Nem jön víz Saeco eszpresszógépem víztartályából

Kövesse az alábbi lépéseket az eszpresszógépben rekedt levegő eltávolításához:

1. Kapcsolja KI a készüléket

2. Ürítse ki a víztartályt, és távolítsa el az AquaClean (vagy egyéb) vízszűrőt

3. Töltse fel a víztartályt vízzel, és tegye vissza a helyére

4. Kapcsolja BE ismét a készüléket. Amikor a készülék felmelegedett, válassza a forró víz lehetőséget, és adagoljon ki 2-3 csésze forró vizet



Ha AquaClean vízszűrőt használ, kövesse az alábbi plusz lépéseket, hogy meggyőződjön róla, a szűrő elő van készítve, és megfelelően van behelyezve a használathoz:

1. Rázogassa az AquaClean vízszűrőt 5 másodpercig

2. Merítse a szűrőt fejjel lefelé egy edény vízbe és várja meg, amíg nem jön belőle több légbuborék

3. Helyezze vissza a szűrőt a víztartályba, és töltse fel a víztartályt vízzel

4. Indítsa újra a készüléket: kapcsolja ki, majd ismét be

5. Adagoljon ki 2-3 csészényi forró vizet



Kérjük, vegye figyelembe: Ha az AquaClean vízszűrőt már több mint 3 hónapja használja, cserélje ki, mert előfordulhat, hogy eltömődött.