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Nem jön víz Saeco eszpresszógépem víztartályából

Ha nem jön víz a Saeco eszpresszógép víztartályából, ennek általában az az oka, hogy levegő került a készülékbe, amely gátolja a víz áramlását. Alább megtudhatja, hogyan oldhatja meg ezt a problémát.

Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: SM8782/30 , SM6685/00 , SM8885/00 . Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez  ›

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